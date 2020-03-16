Medical Park Ankara'da, hastane devralıyor

16 Mart 2020

MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park) Ankara Keçiören'de bulunan Medisis Hastanesi'ni devralıyor. MLP'den KAP'a yapılan açıklamada, devralma sözleşmesinin, hastane ruhsatının MLP Care'e transferi, hastane bina ve medikal ekipmanlarının da uzun vadeli kiralanması suretiyle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada devir işleminin bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı; ancak hâlihazırda faaliyette olan hastane için herhangi bir ek yatırım harcaması öngörülmediği belirtildi.



Açıklamaya göre, mevcut durumda Ankara'da Medical Park Ankara ve Liv Hospital Ankara Hastaneleri ile faaliyet gösteren MLP'nin bu işlemin ardından Ankara'daki hastane sayısı üçe çıktı.