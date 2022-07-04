Medical Park Tarsus Hastanesi’nin operasyonlarına son veriliyor
MLP Sağlık, Medical Park Tarsus Hastanesi'nin operasyonlarına son verme kararı aldığını bildirdi.
MLP Sağlık, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Medical Park Tarsus Hastanesi'nin operasyonlarına son verme kararı alındığını duyurdu.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care) metropollerde büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda portföy verimliliğini artırmak üzere Medical Park Tarsus Hastanesi'nin operasyonlarına son verme kararı almıştır. Çıkış kararı alınan hastanenin 1Ç 2022'de konsolide hastane hasılatındaki payı %1,1 ve konsolide FAVÖK'teki payı ise %0,1'dir.” denildi.