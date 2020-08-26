Medicana üç hastane daha açacak

26 Ağustos 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Medicana Sağlık Grubu, 2021 sonuna kadar üç yeni hastane hizmete açacak. Halihazırda 12 hastanesi ile faaliyet yürüten Medicana, 222 yatak kapasiteli İzmir hastanesini birkaç hafta içinde resmi olarak hizmete almayı planlarken, Ataşehir’de hazırlıklarında son aşamaya geldiği sağlık kompleksini 3 ay içinde devreye alacak. 110 milyon dolar yatırım ile gerçekleştirdiği Medicana İzmir Hastanesi’nde bin sağlık personeli çalışacak. 200 yatak kapasitesine sahip 30 bin metrekare kapalı alanda kurulacak Ataşehir Hastanesi ise 95 milyon dolara mal olacak ve bin yeni istihdam yaratacak. Faaliyetlerinde 30’uncu yılına girmeye hazırlanan Medicana, gelecek yıl sonuna kadar İstanbul Ataköy’de de yeni bir hastaneyi devreye alacak.

Medicana Sağlık Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, halihazırda yılda üç milyon hasta kabul ettiklerini söyleyerek, “Yeni yatırımlarımızla birlikte yılda baktığımız hasta sayısı 5 milyona ulaşacak” dedi.

2008 yılından bu yana 164 farklı ülkeden gelen hastalara da hizmet verdiklerini dile getiren Bozkurt, “Amacımız başta İzmir hastanemiz olmak üzere tüm hastanelerimizde sağlık turizmindeki ağırlığımızı artırmayı planlıyoruz. Pandemiye kadar toplam hastalarımızın yüzde 10’u sağlık turistinden oluşurken, salgın ile birlikte bu rakam yüzde 2’lere geriledi. Yeni dönemde, yeni sağlık tesislerimiz ile birlikte bu rakamı toplam hastalarımız içinde yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışı yatırım için gündeminde 3 ülke var

Medicana Sağlık Grubu, Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alıyor. Faaliyetlerine Hüseyin Bozkurt ile birlikte 15 hekimin ortak girişimiyle başlayan Medicana’da hali hazırda iki ortaklı bir yapı olarak ilerliyor. Mevcut durumda yüzde 60’ı üniversite mezunu 6 bin 500 çalışanı bulunuyor. İlk iki yatırım ile bu rakam 8 bin 500’e çıkacak. Ataköy ve hazırlıklarını yürüttükleri İstanbul Levent Bölgesi’nde kurmayı planladıkları hastane ile birlikte ve yakın zamanda devraldıkları Fenerbahçe Üniversitesi’nin çalışanları ile birlikte istihdam 12 bine yükselecek. Hüseyin Bozkurt, “Planlarımız arasında Avrupa’da da faaliyet yürütmek var. Almanya, Romanya ve Karadağ ile yakından ilgileniyoruz. Yakın geçmişte Rusya’da yatırıma soyunma kararı aldık. Ancak uçak krizinden sonra bu ülkedeki yatırımımız başlamadan ötelendi. İlgilendiğimiz ülkeler içinde Karadağ çok enteresan. Küçük bir ülke ancak yüksek oranda turist çeken bir bölge. Mutlaka olmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bozkurt, “Sağlıkta Türkiye hem devleti, hem de özel sektörü olarak çok ileri yatırımlar yaptı. Bu alanda dünya markası olacağız” diye konuştu.

Sağlıktan kazandıklarını yeni yatırımlarla yine sağlık sektörüne aktardıklarını kaydeden Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, dönem dönem ortaklık için başvuru aldıklarını söylüyor. Faaliyetlerini herhangi bir fon ile sürdürmekten ziyade stratejik ortaklığa sıcak baktıklarını kaydeden Bozkurt, yeni yatırımlarını da doğru özkaynak ve finansal açılımlarla gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.

EGE'NİN EN BÜYÜK SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK



Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt'un verdiği bilgilere göre Medicana International İzmir Hastanesi, yalnızca İzmir'in değil, Ege Bölgesinin en büyük hastanelerinden biri olacak. Bozkurt, “İzmir'in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarında bazı eksikleri var. Biz Medicana International İzmir Hastanesi ile bu eksikleri gidereceğiz. Medicana olarak Ege Bölgesine büyük bir sağlık üssünü İzmir Konak'a kuruyoruz. 40 bin metrekare alana sahip kompleks, akıllı bina özellikleriyle donatıldı. Da Vinci robotik cerrahi teknolojisi ilk kez İzmir'de bir özel sektör hastanesinde kullanılacak. Medicana Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde olduğu gibi İzmir Hastanesi de SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek" dedi.