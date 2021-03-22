Medikal sektörünü üniformalarla renklendirdi

Esra ÖZARFAT / BURSA

Ağırlıklı olarak medikal alanda kullanım için üniforma ve kumaşını üreten İmko Tekstil, 300’e yakın patentli deseniyle hastaneleri renklendirdi. Medikal sektöründe kullanılan üniformaların üretimine 20 yıl önce başladıklarını belirten İmko Tekstil Genel Müdürü Ekrem Özcan, kumaşlara taleplere göre anti bakteriyel, anti statik, leke tutmama gibi özellikler de eklediklerini, özellikle pandemi döneminde bu tip üniformalara talebin arttığını söyledi. Özcan, “Ayrıca bakteri oluşmasını önleyen antiviral özellikteki kumaşlar alanında da çalışmalar yürütüyoruz. Laboratuvar testi aşasındayız. Süreç tamamlandığında antiviral özellikteki kumaşlarımızı da üniformalara uygulayacağız. Pandemi döneminde bu yönde talepler arttı. Ayrıca karbon elyafıyla anti statik özellik sağlayan kumaşlar üretiyoruz” dedi. Ayrıca oteller başta olmak üzere turizm sektörüne de üniforma ürettiklerini anlatan Ekrem Özcan, “Sağlık ve turizm sektöründeki gelişmeler sektörün önünü açtı. Eskiden standart yapılan üniformalar artık çeşitli renk ve desenler ile farklı özelliklerdeki kumaşlarla moda haline geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kullanılan kumaşlar artık medikal sektörde de kullanılıyor” diye konuştu.

15 ülkeye ihracat yapıyor

Pandemi döneminde turizm sektörü dursa da medikal sektörünün aldıkları taleplerle 2020’yi iyi kapattıklarını belirten Ekrem Özcan, “Geçen yıl yaşanan hayal kırıklığından dolayı turizmciler alımlarda temkinli davranıyor. Ürün çeşidimizin çok olması bizim için avantaj oldu. Medikal sektörüne yönelik kumaşlarımız İmko Alpaka olarak da ihale şartnamelerine girmiş durumda” değerlendirmesini yaptı. 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim yaptıklarını dile getiren Özcan, Uludağ OSB’den 6 dönüm yer aldıklarını, pandemi nedeniyle oluşan belirsizlikten dolayı yatırımı bir süre ertelediklerini, önümüzdeki süreçte iş hacmindeki artışa da bağlı olarak Uludağ OSB’deki tesisimizi inşa edip üretime orada devam etmeyi hedeflediklerini söyledi. Üretimin yüzde 30’unu 15 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Özcan, “Yurt dışındaki firmalar güvenilirlik, hız ve süreklilik istiyor. Biz de bunu sağlayabildiğimiz için uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ihracat firmalarımız var. Butik yapılanmamız sayesinde kısa metrajlarda da olsa siparişlere yanıt verebildiğimiz için ihracatta öne çıkıyoruz” değerlendirmesini yaptı.