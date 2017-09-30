Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne "Yılın Sağlık Kuruluşu" ödülü

30 Eylül 2017

Şehir Ödülleri Türkiye (International City Awards Turkey) kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 'Yaşayan Şehirler' isimli platform tarafından "Yılın Sağlık Kuruluşu" ödülü verildi.

İzmir'de Sabancı Kültür Sarayı'nda 29 Eylül, Cuma akşamı düzenlenen törende hastane adına ödülü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil aldı.

Organizasyonda Milletvekillerinden Eski BMC CEO'su Cemal Öztürk ve CHP Genel Bşk. Yrd. Çetin Osman Budak, UNICEF Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, ünlü medya mensubu Cem Seymen gibi alanında uzman kişiler, bürokratlar, rektörler, öğretim üyeleri ve üst düzey yöneticiler de jüri heyeti arasında bulunuyordu.

Ödülü alırken konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil şunları söyledi;

"Medipol Mega Üniversite Hastanesi olarak, uzman hekim kadromuz, son teknoloji ile donatılmış tıbbi cihazlarımız ve eğitimli sağlık personellerimiz ile dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Kapasitemiz ve sunduğumuz hizmetler çerçevesinde Medipol Mega Üniversite Hastanesi, ülkemiz ve Avrupa'da yer alan en büyük ve kapsamlı hastane kompleksinden biridir. Dünyada 92 ülkeden yılda yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunan hastanemiz, Türkiye ekonomisine de bu anlamda katkı sağlıyor. Bu kriterlere göre hastanemiz bu ödülü almaya layık görüldü. Bundan dolayı Medipol ailesi olarak son derece gururlu ve mutluyuz. Sağlıkta en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz"

Medipol Sağlık Grubu, uzman kadrosu ve gelişmiş teknolojik alt yapısı ile kurulan 7 hastanesiyle Türkiye'nin ve Türkiye Sağlık Sisteminin tanıtılmasında büyük rol oynuyor.