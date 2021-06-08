Medline’ın, yeni Genel Müdürü Başar Ezer oldu
Medline’da, genel müdürlük pozisonuna 15 yıldır şirket içerisinde çeşitli pozisyonlarda görev yapan Başar Ezer atandı.
Medline’ın yeni Genel Müdürü R. Başar Ezer oldu. 15 yıl boyunca Medline bünyesinde çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapan Başar Ezer, özellikle kurumsal satış ve iş geliştirme konularında önemli projelerde görev almıştı.
Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren, 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel mobil sağlık firması olarak kurulan Medline’ın yeni Genel Müdürü R. Başar Ezer, 2001 yılında iş hayatına bankacılık sektöründe satış bölümünde başladı. Sonraki yıllarda tekstil sektöründe Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerinde bulundu.