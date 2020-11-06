Meestechno Makine, Akdeniz’den dünyaya açılacak

06 Kasım 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Gıda sektörüne yönelik özel makineler geliştirip ihraç eden Mersin merkezli Meestechno Makine, ihracata yönelik üretimini artırmak için büyüme yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 2017 yılında başlattığı yatırımlarla özellikle narenciye ürünlerine özel geliştirdiği paketleme, boylama, yıkama ve ilaçlama makineleri ile iç pazarda yüksek satış rakamlarına erişti. Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) de ihracata başlayan firma, başta İspanya ve İtalya olmak üzere dünyanın en önemli narenciye üretim merkezlerine açılmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dünyanın en önemli narenciye üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan Meestechno Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Çelik, artan narenciye üretimine bağlı olarak narenciye makinelerine yönelik talebin de her geçen gün arttığını kaydeden Ekrem Çelik, yaptıkları yatırımlarla 2017 yılında yüzde 10, 2018 yılında yüzde 25, 2019 yılında yüzde 30, 2020 yılının ilk 9 ayında ise pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yüzde 45 büyüdüklerini belirterek, “Üretim tesislerimizi alan olarak genişlettik. Bunun yanında makine ve üretim hattındaki makinelerimizi yenileyerek teknolojik altyapımızı güçlendirdik” dedi. Başta Akdeniz’e kıyısı olan İtalya, İspanya gibi ülkeler olmak üzere yeni dış pazar çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Çelik, hem ihracat hem de teknik takımlarında görev yapan personellerine özel meslek içi eğitimlerle alanında uzman personeller yetiştirdiklerini de anlattı.