Meftech, metal şekillendirme sektörünü buluşturacak

BURSA(DÜNYA) Sac metal şekillendirme sektöründeki güncel gelişmelerin ele alındığı “metal şekillendirme teknoloji günü” Meftech’in üçüncüsü 19 Ekim’de Bursa Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte yeni nesil pres teknolojileri, tahribatsız sac metal kalite kontrolü, görüntü işleme ile hata analizi, sıcak şekillendirme hatlarında fırın teknolojileri, yeni çelik alaşımları gibi konular ele alınacak. Billur Metal Form tarafından daha önce 2017 ve 2019’da düzenlenen etkinliğe bu yıl, 7 ülkeden, 130’u aşkın katılımcı bekleniyor. Fuaye alanında ise 3 ülkeden 6 farklı firmanın demo sunumları olacak. Kayıtlar kısa bir süre daha devam edecek.

12 konuşmacı katılacak

Meftech’te bu yıl ayrıca 5 ülkeden 12 konuşmacının yer alması bekleniyor. Meftech’te Ford Otosan Ar-Ge’den Ömür Çeteci, Alman Fraunhofer Tahribatsız Muayene Enstitüsünden Christian Conrad, Alman Stampack firmasından Dr. Luca Hornung, Coşkunöz Metal Form Ar-Ge Müdürü Dr. Enes Kurtuluş, Almanya’dan Dr. Christian Hezler, Billur Metal Form Teknik Müdürü Dr. Eren Billur, Alman ThyssenKrupp Steel Europe’tan Janko Banik, Alman Selmatec Systems firma kurucusu Michael Selent, İspanyol Fagor Preslerinden Aitor Ormaetxea, Fransız Saint Gobain firmasından Dr. Matthias Schumann, Avusturya menşeli Ebner Industrieofenbau firmasından Gerhard Schöfl, ve İspanyol Azolgas firması CEO’su Ignacio Garcia Acha sektöre ilişkin konularda konuşmalar yapacak.