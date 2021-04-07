Mega Metal'den gümüş kaplı bakır tele yatırım kararı

Yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üreticisi Mega Metal, 2019 yılında yüzde 31 oranında büyüyerek 1 milyar 478 milyon TL ciroya ulaştı. 2020'de ise yüzde 30 büyüme kaydeden şirket, cirosunu yaklaşık 2,1 milyar TL’ye çıkardı.

Geçen yıl Avrupa ve Amerika’ya 153 milyon dolarlık yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel ihraç eden şirket, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı iş birliğiyle Türkiye’de gümüş kaplı bakır tel üretecek. Şirket, yeni ürün yatırımına ek olarak süper ince bakır tel üretiminde de kapasite artışına gidecek.

“Sektörde oyunu değiştirme gücümüz var”

Küresel çapta yüksek teknolojili gümüş kaplı bakır telde talep artışı olduğunu söyleyen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, "Pandemiye rağmen 2020 yılını yüzde 30 büyümeyle kapattık. Pandemi sonrası yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Toplumun, gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan işler büyüme gösterecek. Yenilenebilir enerji, bu işlerin başında geliyor. Rüzgar enerjisinin Türkiye’de yenilenebilir enerji içindeki payı ilk defa en büyük dilime ulaştı. Güneş enerjisine hem Türkiye’de hem dünyada çok önemli yatırımlar yapılıyor. Mega Metal olarak sektörde oyunu değiştirme gücümüz var. Yine oyunu değiştiriyoruz ve gümüş kaplı bakır tele önemli bir yatırım hayata geçiriyoruz. Yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerimizle, sürdürülebilirliğe hizmet edecek stratejilerle Avrupa ve Amerika’da büyüme hedefliyoruz. Müşteri beklentilerine odaklanarak süper ince bakır tel kapasitesini artırarak, yeni ürünümüz gümüş kaplı bakır tel yatırım kararımızla küresel pazar dinamiklerine hızla yanıt vererek ülkemiz ihracatının katma değerini yükseltmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İhracatta öncelikli hedef, Avrupa ve Amerika

Sektöre girdikleri 2004'ten bugüne kadar yaptıkları yüksek teknoloji yatırımlarla öne çıktıklarını belirten Turgut, oksijensiz ortamda gerçekleştirdikleri ve 0,05 mm inceliğe kadar indirebildikleri bakır tel üretimiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren global kablo üreticilerine ürün tedariki yaptıklarını aktardı.

Yeni yatırımla hem süper ince bakır tel kapasitesini artıracaklarını hem de gümüş kaplı bakır tel üretimiyle dünya pazarlarının ihtiyaçlarını tedarik edeceklerini söyleyen Turgut, Kayseri’deki yerleşkede hayata geçirilecek yatırımınla ilgili şu bilgileri verdi: “Gümüş kaplı bakır tel üretimi için yeni makine parkı yatırımı yapacağız. Kayseri yerleşkemizi tüm bu yatırımları en başta düşünerek planladık. 75 bin metrekarelik arazi içinde 35 metrekarelik kapalı alanımız mevcut. Dolayısıyla Kayseri tesisimiz yeni yatırımlarımız için bizim üretim üssümüz. Gerek süper ince bakır tel, gerek gümüş kaplı bakır tel katma değeri çok yüksek iki ürün. Katma değeri yüksek ürün talebi yüksek olan gelişmiş ülkeler, ihracattaki öncelikli hedefimiz. Önce Avrupa ve Amerika’ya ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. Ama bu ürünlerimizle yüksek teknolojiye sahip ürün üretilen Çin dahil her yere ihracat yapacağız.”