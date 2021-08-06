Mega Polietilen'den 90 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi başvurusu

Mega Polietilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 90 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi başvurusu yaptı.

Konuya ilişkin şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Firmamızın geçtiğimiz günlerde ÇED süreci tamamlanan Adıyaman Besni Organiza Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yerleşkesinde yapacağı Örme Kumaş Boyama Tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 90 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.