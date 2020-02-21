Mega Yacht Transport, dünyada operasyon ağını genişletiyor

21 Şubat 2020

Uluslararası nakliyede denizcilik alanında yat-tekne, askeri hücum botları ve servis botlarının anahtar teslim nakliye süreçlerini gerçekleştiren Mega Yacht, 2019 yılında başarıyla tamamladığı zorlu operasyonlar ile adını duyurmaya devam etti. Mega Yacht firması Satış Direktörü ve Firma Kurucu Ortağı Ömer Uçar; süper yat, mega yat ve feribot gibi taşımaları butik anlayışla yapan tek Türk firması olduklarını ifade etti.

“Doğu Avrupa, Adriyatik ve Baltık ülkelerinde sahaekiplerimizi artırıyoruz”



Butik bir hizmetle anahtar teslim uluslararası tekne naklatı yaptıklarına dikkat çeken Ömer Uçar, “Globalde bu hizmeti veren tek Türk firmasıyız. Firma olarak Türk ve yabancı menşeli tersanelerin lojistik çözüm ortağıyız. Küresel ölçekte 24 acentemiz ve yaklaşık 150 kişilik bir çalışma ekibiyle dünyanın birçok noktasına kesintisiz taşıma hizmeti gerçekleştiriyoruz. Amerika ve Hollanda’daki depolarımız 30 feet’ten 70 feet’e kadar toplamda 200’e yakın tekneye karada depolama hizmeti veriyor” bilgisini verdi. İhracat konusunda ana pazarlarının Amerika ve Avrupa olduğunu ifade eden Uçar, bu pazarlarda daha fazla yer almak adına bu yıl Avrupa’da ofisler açacaklarını bildirdi.



Bu yılın ilk aylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Uçar; “2020’ye açıkçası beklediğimizden hızlı başladık, 7 adet 40 metre üstü teknenin operasyonunu 3 ayrı coğrafyada başarı ile tamamladık” şeklinde konuştu. 2020 hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Uçar, “Doğu Avrupa ve Adriyatik piyasalarımızı geliştirmek için Viyana ofisimizi açtık. Burdan yine Baltık ülkelerinden ekibimize destek verebilecek bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl içinde Cannes ofisimizi açıp halihazırda Fransa’da bulunan saha ekiplerimizi güçlendireceğiz” diye konuştu.

Yurtdışındaki tersaneler ile ortak projeler geliştirilmeli



Mega Yacht Transport firması Sigorta ve Operasyonlar Direktörü İren Arıcı ise Türkiye’de hem yat hem de servis botlarına yönelik tersane yatırımlarının devam etmesi için ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Bu konuda ilgili bakanlıklar aracılığıyla yurtdışındaki tersanelerle ortak projeler geliştirilmeli. Mega yat üretiminde ve dünya pazarındaki eski yerimizi yakalamamız gerekiyor. Bunun için de hem özel sektörün hem de ilgili kamu kuruluşlarının acilen bir araya gelip bir çalıştay düzenlemesi önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.