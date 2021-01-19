Mehmet Ali Yalçındağ: Doğan’la gurur duyuyorum

Dünyaca ünlü ABD’li medya devi Discovery, Türk dijital yayın platformu BluTV ortaklığıyla Türkiye’ye geliyor. Discovery, BluTV’nin yüzde 35’ini satın alarak medya dünyasına yönelik stratejik yatırım yaptı.

Ortaklığın Türk mimarı olan Aydın Doğan Yalçındağ, izlemelerin internete kaymaya başladığı bir dönemde dijital yayıncılık fikrini geliştirerek kısa sürede geniş kitlelere yayılmasını sağladı. 1990 doğumlu Yalçındağ, ilk iş deneyimi olan BluTV’yi bir dünya devini yanına alacak büyüklüğe ulaştırdı.

Arzuhan Doğan-Mehmet Ali Yalçındağ’ın oğlu Aydın Doğan Yalçındağ, sosyal medya hesabından ailesine teşekkür ederek büyük işbirliğini duyurdu. “İlk günden bu yana arkamda olan ve bana inanan aileme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyen Yalçındağ’ın ailesi de oğullarının başarısından dolayı oldukça mutlu.

"Gecesini gündüzüne kattı”

TAİK (Türkiye-ABD İş Konseyi) Başkanı ve aynı zamanda Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Ali Yalçındağ, DÜNYA'ya ortaklıkla ilgili yaptığı değerlendirmede “Doğan’la gurur duyuyorum” dedi.

Dedesi Aydın Doğan'la aynı ismi taşıyan Aydın Doğan Yalçındağ'ın yaptığı hamleyi başarılı bulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok güzel bir iş birliğine imza attı. Doğan, iş hayatının ilk stratejik hamlesini önemli bir medya grubuyla yaptı. BluTV fikrini kendisi getirerek kuruluşunu yaptı. Beş yıldır da gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Discovery gibi önemli bir grubun dikkatini çekmesi ve bu aşamaya getirmesi büyük bir başarı.”

Türk dizileri dünyaya ulaşacak

Doğan Holding çatısı altında kurulan Blu TV, dijital ortam televizyon sağlayıcısı olarak 2015 yılında faaliyetine başladı. İnternet bağlantısı ile birlikte tablet, bilgisayar, akıllı televizyon ya da mobil cihazlarla bağlantı kurulabilen platformda dizi, film ve canlı yayın izleme olanağı sunuyor. Abonelik sistemiyle çalışan tv, satın aldığı birçok dizi ve filmin yayın hakkıyla öne çıkan platform Discovery’nin içeriklerini de yayınlamaya başlayacak.

Yeni yatırımla dört yılda üretilen içerik sayısına bir yılda ulaşacak olan BluTV, yurtdışı hedeflerini gerçekleştirmede hız kazanacak.

Discovery’nin global ve yerel markalarından tüm içerikleri ile birlikte Eurosport’un premium spor yayınları BluTV’de izlenebilecek. Discovery ise dünya genelinde izleyicisi giderek artan Türk yapımlarına erişim sağlayacak.