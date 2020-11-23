Meka, İngiltere'nin hızlı tren projesine beton santralleri üretecek

Beton santrali üreticisi Meka Global, İngiltere’nin hızlı tren demiryolu projesi High Speed 2 (HS2) inşaatında kullanılacak beton santrallerini üretecek. Şirket Avrupa’nın en büyük projelerinden olan 134 milyar dolarlık projenin önemli tedarikçilerinden biri oldu. Meka Global, proje yürütücülerinin açtığı hazır beton üretim tesisi ihalesini kazanarak yüklenici oldu. Meka Global’in DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, şirketin Ankara ve Eskişehir’deki 3 fabrikasında beton santrali, kırma eleme ve madencilik tesisleri ile projeye ekipman üretimi yapacağı kaydedildi. Meka Global Pazarlama ve Satış Direktörü Kerem Kaybal, firmalarının 1987 yılında kurulduğunu belirterek, “85 ülkede 3000’in üzerinde tesis kurulumu gerçekleştiren Meka, yüzde 90’ın üzerinde yerli girdi ile üretimin yüzde 95’ini ihraç ediyor” dedi. Kaybal, inşaat sektöründeki birçok global markanın Meka’yı tercih ettiğini, Avrupa ülkeleri, ABD, Güney Amerika ve Asya Pasifik’teki zor pazarlar ile uzak coğrafyalara da ihracat yaptıklarını anlattı. Meka Global Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kaybal da İngiltere’de daha önce yürüttükleri projelerin, HS2 için açılan ihalede Avrupalı rakiplerinin önüne geçmelerini sağladığını söyledi. Kaybal, “HS2, İngiltere’nin ikinci büyük hızlı tren hattına verilen isim. İlki, Londra’yı Manş Tüneli’ne bağlayan ve 2000’lerin ortasında açılan High Speed 1 (HS1) olarak adlandırılan hat. HS2 ise İngiltere'nin en büyük 10 şehrinden sekizini birbirine bağlayarak 30 milyonu aşan kişinin (İngiltere nüfusunun neredeyse yarısı) kapsandığı yeni bir yüksek hızlı demiryolu projesi” dedi. Söz konusu hatta ilk seferlerin 2033’te başlanmasının planlandığını açıklayan Kaybal, projenin şehirlerarası trenlerin mevcut demiryolu ağından çıkarılması, banliyö ve nakliye hizmetleri için daha fazla yer açılması, karayolu yük taşımacılığının azaltılması ve düşük emisyonlu taşımacılık amacıyla başlatıldığını açıkladı.

HS2’de entegre çözümler sunacak

Meka Global’den verilen bilgide, İngiliz çözüm ortakları Berkshire Engineering Supplies Ltd (BES) ile birlikte tünel segmenti ve 1. Aşama altyapı işleri için özel beton karışımları üretiminde kullanılacak son teknoloji Meka beton santralleri ve çeşitli ilgili ekipman tedariki için ilk sözleşmenin imzalandığı ve ilk aşama kurulumların başladığı belirtildi. Meka’nın İngiltere projesi için farklı kapasitelerde 20 beton santrali, fiber besleme/ dozajlama sistemleri, beton geri kazanım ve su arıtma sistemi ile ısıtılmış agrega ve sıcak su sistemlerini içeren entegre bir çözüm sunacağı vurgulandı. MEKA Global’in daha önce İngiltere’de Heatrow havaalanı, HinkleyPointC nükleer santrali, RAF Mahram Kraliyet Havalimanı, projelerine de beton santrali verdiği bildirildi. Öte yandan şirketin, yıllık ihracatı 22 milyon doları bulduğu vurgulandı.