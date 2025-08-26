Mekap, 2024’te ihracatta yüzde 30 büyüdü

Türkiye’nin iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2024’te yurt içi satışlarını yüzde 38, ihracatını dolar bazında yüzde 30 artırdı.

İstihdam tarafında da güçlü bir artış yakalayan Mekap, çalışan sayısını yüzde 55 artırarak üretim kapasitesini genişletti.

Ar-Ge yatırımlarına devam eden, üretim süreçlerinde yeşil enerji uygulamalarını yaygınlaştıran şirket, ihracattaki büyümesini özellikle Avrupa pazarında attığı stratejik adımlara bağlıyor. Mekap, bu çerçevede Milano’daki ihracat merkezi Element Hub ve poliüretan çizme markası Anka Pro Boots ile operasyonlarını genişletti.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan, 2024 yılı performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Özellikle ihracat tarafında güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduk. 2025 yılında hem yeni pazarlara açılarak hem de mevcut pazarlarda derinleşerek, ihracatımızı sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz” dedi.