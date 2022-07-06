Meltem Bakiler Şahin: Yüksek enflasyon, sabit tarifeye yönlendiriyor

Selenay YAĞCI

Tüketiciler, yüksek enflasyondan kaçmak için telekomda sabit tarifeye geçiyor. Vodafone Red’in, geçen bir yılının değerlendirildiği ve İzmir’de gerçekleşen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, enflasyon etkisiyle son dönemde müşterilerinin faturalıya geçtiklerini söyledi. Bakiler Şahin, Müşterilerinin 12 veya 24 aylık taahhütlü sabit fiyat garantisini tercih ettiğini de ekledi. Faturalı müşterilerinin de kendi tarifelerinde kalmayı tercih ettiklerini belirten Bakiler Şahin, “Fatura ödemelerinde gözlemlediğimiz bir değişiklik yok, müşterilerimiz daha fazla faturalıya geçmeye başladı. 12 ay ya da 24 ay kontratlı olduğu için, fiyat ayarlaması yapılan müşteriler yeni müşteriler ya da kontratı biten müşteriler oluyor. Bu durumlarda da yapılan fiyat ayarlamasının yoğun rekabet koşulları gereği enflasyonun altında oluyor” dedi. Şahin, Turist kullanımında da bir artış gördüklerini de ekledi.

“Faturalı müşterinin yarısı Red’li”

Toplam faturalı müşterilerin yaklaşık yüzde 50’sinin Red’li olduğunu, yeni gelen müşterilerin de yaklaşık yarısının Red’i seçtiğini belirten Şahin, fiyat ayarlaması yapılan müşterilerin yeni müşteriler ya da kontratı biten müşteriler olduğunu söyledi. Şahin, Vodafone Red’lilere son bir yılda toplamda 20 milyon TL’lik tarife indirimi yaptıklarına da dikkat çekti. “Önümüzdeki dönemde Red’de bölgesel ve yerel hizmetleri daha çok görebilirsiniz” diyen Şahin, şunları anlattı: “Ekim 2021’de Red ayrıcalıklarına katılan Martı’yla bugüne kadar 109 bin abone, toplam 13 bin saat ücretsiz sürüş yaparak, dünyanın çevresini yaklaşık 6 kez dönecek kadar yol kat etti. Martı’daki kullanım oranının ulaştığı yüksek seviye, bizi gelecekte başka start-uplarla da işbirliği yapma yönünde cesaretlendirdi. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizden biri de Red’de bölgesel ve yerel hizmetlere daha çok yer vermek.”

“Mobil internet kullanımı 2 yılda 2,5 kat arttı”

Şahin, mobil internet kullanımı 2 yıl öncesine göre 2,5 kat artan Vodafone Red’lilerin, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,2 kat daha fazla internet kullandığını, Red’lilerin aylık ortalama data kullanımının da 20 GB’ı aştığını bildirdi. Red satışlarının üçte birinin dijital kanallardan geldiğini söyleyen Şahin, geleceğin dijital servislerde olduğuna dikkati çekerek, bu düşüncenin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalıştıklarından bahsetti.

Uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamı 130 ülkeye çıkacak

Halihazırda seçili tarifelerde olan Red’lilerin, 40’tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemediğini ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebildiğini ifade eden Meltem Bakiler Şahin, şu bilgileri verdi: “104 ülkede geçen “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmetini son 1 yılda 200 bin kişi kullandı. Red’lilerin en çok arama yaptığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Belçika, Hollanda ve Fransa oldu. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan hizmetlerle toplam 433 milyon TL tasarruf etti. Uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 130 ülkeye çıkaracağız.”