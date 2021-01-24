Meltem Demir, ürettiği kremle 15 milyon TL ciro hedefliyor

Ev dekorasyon ürünlerini Ezem Home markasıyla kurduğu e-ticaret sitesinde müşterileriyle buluşturan Meltem Demir, kozmetik alanına da yatırım yaptı. Amerika’da gözaltı torbalarını gün boyunca kapatmak için 12 yıldır kullanılan kremi Türkiye’de geliştirerek piyasaya süren Demir, bu ürünle 1 yılda 15 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

MD Meltem Demir markalı lifting kreminin göz altı torbalarını günlük olarak kapattığını ifade eden Demir, “Kozmetik sektörüne yatırım yapmayı 3 yıldır planlıyordum. Bu konuda ciddi araştırmalar yaptım ve birçok insanın ihtiyacı olan bir ürünle sektöre giriş yapmak istedim. Gözaltı torbası herkesi rahatsız eden bir sorun. 12 yıl önce ABD’de piyasaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan ve göz altı torbalarını kapatan kremden ilham aldım. Konusunda uzman bir ekiple çalışarak lifting kremimizi yarattık. Portföyümüzü farklı ürünlerle genişletmeyi hedefliyoruz. Ürünümüzü ezemhome.com başta olmak üzere e-ticaret platformlarında satışa sunduk. Kozmetik mağazalarında da yer almak istiyoruz” diye konuştu.