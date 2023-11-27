MEM Solar ile Rolls Royce'tan işbirliği

Türkiye'nin en büyük tersanesi, tekstil, çelik boru imalatı, yenilenebilir enerji konusunda yatırımcı MEM Solar ile enerji çözümleri teknolojilerinde faaliyet gösteren Rolls-Royce'un iş birimi Power Systems arasında Türkiye'nin ilk elektrik depolamalı mikro şebeke sistem çözüm kurulumu için anlaşma yapıldı.

MEM Solar, denizcilik ve kara sektöründeki tecrübelerini yenilenebilir enerji alanlarına yönlendirirken, Türkiye'de Rolls Royce Solutions Türkiye tarafından temsil edilen mtu markasıyla Rolls Royce Power Systems firmasını tercih etti.

Yeni üniteler kurulacak

2 megavatsaat kapasiteli mtu marka batarya depolamalı ve kontrol sistemli Rolls Royce Solutions'a ait ünitelerle yapılacak kurulum ile başlatılan yeni iş alanı, sonraki süreçte endüstriyel uygulamalar ve yenilenebilir enerji sahalarındaki yatırımların yönetimi ile sürdürülecek.

Dağıtık enerji sistemi, mikro şebeke uygulamaları ve batarya teknolojilerinin önemli enerji konuları arasında yer aldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada önemli bir büyüklüğe ulaşan, ülkemizde yeni başlayacak ve hızla gelişecek olan yeni enerji pazarına giriş için çok önemli olan bu iş birliği, pazarın teknik koşullarının doğru oluşması açısından büyük önem taşımakta.Kara ve deniz uygulamalarında, daha temiz bir gelecek için yenilikçi ve verimli çözümler yaratma kararlılığımızın göstergesi olan, bu ilk projeyle hem pazara hem enerjiden sorumlu kurumlara destek olabilmek amacıyla başlattığımız bu projenin şirketlerimize, ülkemize ve toplumumuza hayırlı olmasını diliyoruz."