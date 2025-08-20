Memorial, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Memorial Sağlık Grubu, GRI standartlarına uygun olarak hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Rapora göre Memorial, 2027 yılına kadar metrekare başına düşen karbon emisyonunu yüzde 10 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda enerji verimliliği, sıfır atık yönetimi, su tasarrufu ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları hayata geçiriliyor. LEED Platinum sertifikalı Memorial Bahçelievler Hastanesi bu yaklaşımın öncü örneği olurken, Ankara, Ataşehir, Bahçelievler ve Diyarbakır’daki hastanelerde kojenerasyon sistemiyle eşzamanlı elektrik ve ısı üretimi sağlanıyor.

Kadın istihdamı ve sosyal projeler

Memorial’ın sürdürülebilirlik vizyonu yalnızca çevresel boyutlarla sınırlı değil. Rapora göre, 2024 yılında “Kadınlar Omuz Omuza” projesi kapsamında 50’den fazla kadın iş gücüne katılırken, toplam kadın çalışan oranı yüzde 67’ye ulaştı. Ayrıca tıp öğrencilerini deneyimli hekimlerle buluşturan Memorial Talks serisi, genç sağlık profesyonellerine destek sağlayan önemli bir sosyal inisiyatif olarak öne çıktı.

“Medikal mükemmeliyete giden yolda sürdürülebilirlik önceliğimiz”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, rapora ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğunu üstlenmek anlamına geliyor. Karbon ayak izimizi titizlikle hesapladık; çünkü biliyoruz ki azaltmak için önce ölçmek gerekir. Ancak biz, ölçmeyi nihai bir hedef değil, sürekli iyileşmeyi sağlayan bir araç olarak görüyoruz. İklim krizi artık uzakta bir tehdit değil, içinde yaşadığımız bir gerçeklik. Biz de bu bilinçle; dijitalleşme, kapsayıcılık, çevresel sorumluluk ve etik yönetişim ilkelerini entegre ettiğimiz bir sağlık ekosistemi inşa etmeye devam ediyoruz.”