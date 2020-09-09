Memsa Yapı, özsermaye ile 5 proje yürütüyor

09 Eylül 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta 3 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Memsa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sadi Fırış, şirketin projeleri hakkında bilgi verdi. Mevcutta 5 proje olduğunu ve 5 şantiye de aktif olarak çalıştıklarını ifade eden Fırış, “Projelerimizin 4 tanesi şehrin doğusunda bir tanesi de Onikişubat bölgesinde. Projelerimiz toplam 57 daire ve 11 iş yerinden oluşuyor. Bu projelerimizden birinin yüzde 90 ve birini de yüzde 70 oranında tamamladık. Geriye kalan projelerimiz ise başlangıç aşamasında” dedi. Firmalarının en büyük avantajlarından birinin krediye bulaşmadan, özsermaye çalışmak olduğunu ifade eden Fırış, “Topraktan daire satışına çok sıcak bakmıyoruz. Memsa olarak sektördeki boşluğu ve şehirdeki ihtiyacı görerek böyle bir sürecin içine girdik. Proje olarak 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın değişen yüzünde Memsa olarak bizde farklı mimari projelerle ayrı bir değer katmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Salgın süreci çok iyi yönetildi”

Öte yandan salgının inşaat sektörü üzerindeki etkilerine değinen Fırış, “Ülkede salgın süreci başarılı şekilde yürütüldü. Hükümetin hayata geçirdiği sosyal destek paketlerinin sektöre etkisi büyük oldu. Salgın öncesinde de dünya krizdeydi. Bununla birlikte dünyada global olarak inşaat sektöründe düşüşler yaşandı. En çok etkilenen ülkelerin başında, İtalya, Fransa, ve İngiltere geliyor. Bu ülkelerden COVID-19 salgınını en ağır yaşayan İtalya’da inşaat sektörü çok fazla sıkıntı yaşadı. İngiltere’de ise yüzde 27’lik kayıpla 20 yılın en büyük düşüşü yaşanırken, salgın döneminde bu oran yüzde 40’a çıktı” açıklamasını yaptı. Genel olarak bakıldığında birçok ülkede sağlığın ve ekonominin her alanında sıkıntılar olduğunu aktaran Fırış, “Özellikle inşaat sektörü yan dallarıyla beraber 250-300 kadar sektörü etkilediğinden inşaatın durağanlığı şehirlerin ve ülkelerin ekonomilerinde önemli bir etkiye sahip” yorumunu yaptı.