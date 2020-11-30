Menderes Tekstil’e nakit giriş hamlesi

1958 yılında Pamuklu Mensucat unvanı ile Türkiye’nin ilk tam entegre tesisi olarak kurulan Menderes Tekstil, nakit girişi sağlama yönünde önemli bir hamle yaptı.

Menderes Tekstil, Aktur Araç Muayene İstasyonları’nda bulunan yüzde 48’lik payını bağlı holdingi Akça Holding’in şirketine devrediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Aktur Araç Muayene İstasyonları’nda şirketin sahip olduğu 15 milyon 129 bin 408 adet payın tamamının Osman Akça Tarım Ürünleri’ne 176 milyon TL bedel karşılığında devredileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada verilen bilgiler şöyle; “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2020 tarihli toplantısında finansal yapımızı güçlendirmek amacıyla; Şirketimizin % 48.0 oranında iştiraki olan, 31,519,600 TL ödenmiş sermayeli Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.' de sahip olduğu 15,129,408 adet payın tamamının Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'ye DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Değerleme Raporuna uygun olarak toplam 176,000,000 TL bedel karşılığında devrine karar verildi.”

Satıştan 14 milyon liraya yakın kâr elde edilecek



Açıklamanın devamında tahsilin nasıl yapılacağına da yer verildi: “Pay bedelinin, Osman Akça Tarım'ın Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. sermayesinde sahip olduğu % 4.3 ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğu % 28.0 payının değerine tekabül eden kısmının, söz konusu paylar karşılığında tahsil edilmesine ve bu tutarın DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmakta olan değerleme raporu sonucuna göre belirlenmesine karar verildi.”

Kalan kısmının Osman Akça Tarım ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesindeki koşullar dahilinde 31.12.2021 tarihine kadar nakden veya mahsuben tahsil edilecek.

Satıştan elde edilecek 13 milyon 861 bin 116 liralık kâr finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacak.

COVID-19'a özel ürün üretti

Nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, uyku seti, masa örtüsü, perdelik kumaş, yaka astarları, yapışkan elbise telaları, özellikli teknik ev tekstili ürünleri ve plaj şemsiyesi üreten Menderes Tekstil, yakın zamanda faaliyet alanına bir yenisini daha ekledi

Şirket, dokuz aylık faaliyet raporunda bu yeni alanıyla ilgili bilgilere şu şekilde yer verildi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle artan sağlık ürünleri ihtiyacına yönelik olarak bir süredir yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Şirketimiz sağlık sektörü için antiviral - antibakteriyel, su-yağ itici ve leke tutmayan özel kumaş ile yüksek standartlı önlük, tulum gibi hijyenik ürünler üretmeye başladı.”

Yeni yatırımları devreye almaya hazırlanan şirket, ayrıca inşaata yönelik bir projeyi de hayata geçirmeye başladı. KAP’a İzmir Bornova’da bulunan 9 bin 67 metrakere büyüklüğündeki arsa üzerinde konut ve ticari alanlardan oluşacak projenin inşaatına başlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.