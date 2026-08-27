Menemen Plastik OSB 220 dönüm büyüyor

Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2025 yılı Ekim ayında yayınladığı “OSB İmar Planı Şartnamesi”ne uygun olarak Bölge’nin imar planı revizyonu çalışmasını tamamlayarak Bakanlık onayına sunduklarını belirtti.

Satın alma yapılmadı

Yeni şartname ile sağlık koruma bantlarına Hizmet ve Destek Alanı, Ticaret Alanı ve İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müessese yapabilme imkânı getirildiğini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni şartnameye uygun şekilde hazırladığımız yeni imar planımızda toplamda yaklaşık 220 bin m² bir alanı kısa, orta ve uzun vadede Bölgemize kazandıracağız. Haziran ayında tamamladığmız yeni planımızda 60 bin m² yeni sanayi parseli, 100 bin m²nin üzerinde hizmet ve destek alanı ile 60.000 m²nin üzerinde ticaret alanı kazanmış olacağız. Bakanlık onayı sonrasında tek bir metrekare arsa satın almadan, Bölge sınırlarını genişetmeden mevcut sahamız içerisinde altyapısı hazır, planlı, kümelenme anlayışı ile mevcut sanayicilerimize değer yaratacak alanlar kazandırmış olacağız.”