Mengi Yay, VIRTUS ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödül aldı

20 Haziran 2019

İngiltere merkezli dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019 yarışması kapsamında Mengi Yay Yatçılık, VIRTUS isimli 44 metrelik projesi ile Concept Over 40 Meters kategorisinde ödüle layık görüldü.

24 Mayıs 2019’da Venedik’te dokuzuncusu gerçekleştirilen ödül törenine dünyanın önde gelen yat tersaneleri ve dizayn firmaları iştirak etti.

Tuzla Tersaneler Bölgesi Nuh Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren MENGİ YAY Tersanesi’nde üretilen 44 metre uzunluğundaki VIRTUS, zarif ve dinamik dizaynı, yaşam alanlarında yaratılan ferahlık ve geniş iç hacmi, 55 metrekarelik açılabilir platformu (beach club), 4 adet stabilayzerin sağlamış olduğu konfor ile ön plana çıkıyor. Yatın Temmuz ayı ortasında denize indirilmesi planlanıyor.

Çelik gövde ve alüminyum üst binaya sahip VIRTUS’un mühendislik tasarımı Ginton Naval Architects, iç ve dış dış tasarımda ise VYD Yacht Design imzası bulunmakta.

44 metre uzunluğunda, 8.8 metre genişliğindeki VIRTUS ,5 kabin, 10 yatak, 4 mürettebat kabini ve 1450 beygirlik iki motora sahip. VIRTUS, sahip olduğu iki adet 1450 beygir gücündeki motoru ile 16 deniz mili azami sürate, 12 deniz mili seyir süratine ve 10 deniz mili ekonomik sürate sahiptir. Seyir menzili ise 10 knot hızda 3.200 deniz mili.

Tekneye adım atar atmaz ilk dikkat çeken husus geniş iç mekanlar ve bordaya açılmış olan camlar ve balkonlar. Bu sayede gerek kamaralarda gerekse ana salondan deniz ile iç içe olma fırsatı elde ediliyor. Ana salon ve master kamaradan erişim sağlanan balkonlar ile de eşsiz bir deniz keyfi sizleri bekliyor. Geniş ve şık beach area alanında denizin ve güneşin tadını doyasıya yaşamanız mümkün kılınmış. Yatta bulunan beş kabin ferah tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Mengi Yay Yatçılık bundan önce de 45 metre uzunluğundaki AQUARIS isimli motor yat ile 2017 yılı Yacht Interior ödülünü, 27 metre uzunluğundaki SELEDA isimli motor yat ile 2018 Power Yacht 25-40 meters ödülünü kazanmıştı.