Mentis, cironun yüzde 95’ini 6 kıtaya ihracatla elde ediyor

01 Ekim 2020

KONYA-DÜNYA

Konya’da medikal ve endüstriyel sektörlere oksijen ile azot jeneratörleri imalatı yapan Mentis Mühendislik, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. Ar-Ge çalışmalarına önem veren firma sektöründe öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Çalışmalar hakkında DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Mentis Mühendislik CEO’su Tolga Küçükyılmaz, “Firmamız 2007’den bu yana medikal ve endüstriyel sektörlere oksijen ve azot jeneratörleri imal ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana her kıtada medikal ve endüstriyel sektörlere 110’dan fazla proje tamamladık. Geçtiğimiz yıl 11 adet proje tamamladık ve bunlardan elde ettiğimiz ciro 3 milyon 750 bin TL” dedi.

Ağırlıklı olarak dış pazarlara üretim yaptıklarını dile getiren Küçükyılmaz, “Firmamız iç pazarda çok etkin değil maalesef. İç pazarın sadece yüzde 10’luk talep kısmını karşılayabiliyoruz. Firmamız 6 kıtada 6 farklı distribütörle hizmet veriyor. Genelde bütün ürünlerimiz yurtdışına gidiyor diyebiliriz. Yıllık ciromuzun yüzde 95’i yapmış olduğumuz ihracattan” diye konuştu.

“Dezenfektan cihazları için Ar-Ge merkezi oluşturduk”

Pandeminin iş hacimlerini artırdığını dile getiren Küçükyılmaz, “2020 itibariyle medikal sektör, pandemiden ivme kazandı diyebiliriz. Biz de dezenfektan cihazları için bir Ar-Ge merkezi oluşturduk. Yakın dönemde yerli dezenfektan cihazlarımızı ihraç etmeye başlayacağız. 2019 yılında yeni Ar-Ge şirketimiz olan ‘Inventa’ şirketimizi kurduk

2020 yılının getirdiği pandemi süreci ile medikal oksijen jeneratörlerimize olan talebin artışından dolayı bu talebi karşılamak için üretim bandımızı ve üretim alanımızı 2 katına çıkardık. Konya, Karatay Büsan Sanayi’de toplam 1.000 metrekareden daha fazla üretim alanımız mevcut. 2 katına çıkan üretim kapasitemiz 2020 yılında dünyanın farklı bölgelerinde bulunan 50’den fazla hastaneye medikal oksijen jeneratörü sağladı” dedi.

“Teknik donanımlı çalışan bulmakta zorlanıyoruz”

Firma olarak karşılaştıkları sorunları da aktaran Küçükyılmaz, “Yaşadığımız en büyük problem vasıflı iş gücü eksikliği. COVID-19 pandemisinden dolayı yoğun talep alıyoruz. Talebi karşılamak için her ne kadar yeni yatırımlar yapıp, üretim kapasitemizi artırsak da maalesef yeterli ve teknik donanımlı çalışacak personeli bulmakta zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini aktaran Tolga Küçükyılmaz, şunları söyledi: “Mentis Mühendislik, çeşitli üretim endüstrisindeki sofistike üretim süreçleri için proses teknolojisi, tesis bileşenleri ve sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor. Kararlı ve sürekli Ar-Ge çalışmalarımızla hedefimize ulaşmamızın yanı sıra şu anda misyonumuzu genişleterek makine ve kimya alanında çok daha farklı operasyon ve proje uygulamaları yapıyoruz. 13 yılı aşkın tecrübemizle oksijen, azot, hidrojen ve ozon jeneratörleri geliştirip, üretiyoruz. Etkin ve güvenilir çözümler sunarak, global bir marka olmayı hedefliyoruz.”