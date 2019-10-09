Mentor, müşterilerine Incoterms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı

09 Ekim 2019

Mentor Gümrük Müşavirliği bünyesinde yer alan Mentor Akademi tarafından, Mentor müşterilerine ve dış ticaret yöneticilerine yönelik Incoterms semineri, yine grubun ortaklarından ve Akademisyen Dr. Hakan Çınar tarafından verildi.

Katılımcılar tarafından ilgi ile dinlenilen seminerde Dr. Çınar, Incoterms 2020 ile çok radikal değişiklikler olmasa da, taşımacılık dünyasında meydana gelen değişikliklerin ICC tarafından dikkate alınmış olmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Seminerde ayrıca Teslim Şekilleri’nin Ödeme Şekilleri ile daha bağlantılı hale geldiğine de dikkat çekildi. Semineri 80’in üzerinde davetli takip etti.