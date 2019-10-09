ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Haberler
  • Şirket
  • Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı

Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı

Dr. Çınar, “Teslim şekillerindeki değişiklikler, taşıma modlarındaki zenginliği desteklemeyi hedefleme özelliği ile dikkat çekiyor." dedi.

Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Mentor Gümrük Müşavirliği bünyesinde yer alan Mentor Akademi tarafından, Mentor müşterilerine ve dış ticaret yöneticilerine yönelik Incoterms semineri, yine grubun ortaklarından ve Akademisyen Dr. Hakan Çınar tarafından verildi.

Katılımcılar tarafından ilgi ile dinlenilen seminerde Dr. Çınar, Incoterms 2020 ile çok radikal değişiklikler olmasa da, taşımacılık dünyasında meydana gelen değişikliklerin ICC tarafından dikkate alınmış olmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Seminerde ayrıca Teslim Şekilleri’nin Ödeme Şekilleri ile daha bağlantılı hale geldiğine de dikkat çekildi. Semineri 80’in üzerinde davetli takip etti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap