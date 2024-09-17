Meram Bağbozumu Etkinliği'nin üçüncüsü gerçekleştirildi

YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ

Meram bağbozumu, pekmez ve bulgur kaynatma etkinliklerinin üçüncüsü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleriyle hayat bulan Meram Bağı’nda gerçekleştirildi.

Yeni Meram ile Meram Yaka Caddeleri’nin kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik bir alanda hayat bulan Meram Bağı’nda gerçekleşen etkinle, Konya ve Meram kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor. Etkinliğe katılanlar bir taraftan Meram Bağı’nı gezerken diğer taraftan da pekmez köpüğü ve bulgurun tadına baktılar.

Festival tadında şenlik

İlçeye fiziki yatırımların yanı sıra kültürel ve sosyal alanda da yatırım ve yenilik kazandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapma gayretinde olduklarını belirten Başkan Kavuş, “Bu etkinlik, Meram kültürünü yaşatma adına önemli bir etkinlik. Bağımızda yetişen üzümlerden pekmez yapıyor, bulgur kaynatıp üzerine döktüğümüz haşhaşla misafirlerimize ikram ediyoruz. Bunu da bir şenlik bir festival tadında yaparak eskilerin maziyi anımsamasını, yeni nesillerin kültürümüzü öğrenmesini sağlıyoruz” diye konuştu.