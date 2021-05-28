Mercedes-Benz, CNG’li 273 adet otobüsün teslimatına 6 ay içinde başlayacak

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen, CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto Solo ve Conecto Körüklü modellerinin ilk teslimatları 6 ay içinde gerçekleştirilecek.

Mercedes-Benz Türk’ten yapılan açıklamaya göre, 168 adedi Mercedes-Benz Conecto Körüklü CNG, 105 adedi de Mercedes-Benz Conecto Solo CNG olarak belirlenen engelli erişimine uygun otobüsler; elektronik süspansiyon, tam otomatik dijital klima, elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi, devrilme dayanımı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca tüm otobüsler; COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki dakikada bir aracın içindeki yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma özelliği olan aktif filtrelere de sahip.

“Otobüslerimiz, Ankara’nın hava kalitesini artıracak”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “CNG’li otobüslerimiz için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından da çok değerli bir finansal destek alındı. Bu sayede Ankaramız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamındaki yeşil şehirler programının 44. üyesi oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yeşil şehirler programı; her üye şehrin daha düşük karbonlu ve daha yaşanabilir bir geleceğe doğru ilerlemesi için tasarlanmış bir önlem planıdır. Çevreci özelliklerdeki CNG’li otobüslerimiz ile hem Ankara’nın hava kalitesi artacak hem de belediyenin kaynakları en verimli şekilde kullanılacak.” dedi.