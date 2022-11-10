Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, sona erdi

Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi Benasta Benleo Acıbadem'de sona erdi. 28 Ekim'de Çırağan Palace Kempinski'den start alan ve iki gün süren rallide, klasik otomobil tutkunları bir araya geldi. Etkinliğin 2'nci gününde Sait Halim Paşa Yalısı'nda başlayan ralli, belirlenen etapların tamamlanmasının ardından Benesta Benleo Acıbadem’de düzenlenen Cumhuriyet Kokteyli ile son buldu.

Etkinlikte konuşan Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Türkiye Klasik Otomobil şampiyonasının 3 ayaktan oluştuğunu ve bunların sürekli mili bayramlarda düzenlendiğini söyledi. Bu yıl ralliye çok yüksek katılım olduğunu belirten Berberoğlu, “100'e yakın otomobil start aldı. İlk gün Silivri'ye kadar gittik. Bugün de Anadolu Yakası'na geçerek, Şile'de öğle yemeğinden sonra ralliyi Benesta Benleo 'da tamamladık. Otomobil sporlarında kadın yarışmacılar da bulunuyor. Klasik otomobil branşı, en yüksek kadın katılımcı olan branş ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene de katılımcıların yüzde 50'si kadın. Ayrıca kulüp olarak her yarışta bir sivil toplum kuruluşuna yardım yapıyoruz. Bu sene de Bir Dilek Tut Derneği'ne bağış yapacağız.” dedi.

Kadın katılımcı sayısı artıyor

Yılda 3 kez düzenlenen klasik otomobil rallisine, kadın kullanıcıların da ilgisi artıyor. Rallideki kadın katılımcı sayısı bu yıl daha da artarak 80’i buldu. 30 Ekim'de düzenlenen ödül töreninde kazananlar Mercedes- Benz ve Benasta Benleo Özel ödülleri ile buluştu. En yaşlısı 1952 model Mercedes-Benz 220 olmak üzere, 39 adet klasik Mercedes-Benz’in yer aldığı organizasyona toplam 90 klasik otomobil kayıt yaptırdı. Özel garajlarda saklanan ve bu ralli için yollara çıkan klasiklerin en genci 1989 model Mercedes-Benz 300 SL oldu.