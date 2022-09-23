Mercedes-Benz gençlere istihdam kapısı açıyor

Necla DALAN

Mercedes-Benz Otomotiv’in Endüstri Meslek Liseleri (EML) kapsamında 2014 yılında başlattığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi büyüyerek devam ediyor. 28 ilde hayata geçirilen 32 Mercedes- Benz Laboratuvarı’nda 2 bin 416 öğrenci eğitim aldı, bin 300’e yakın öğrenci Mercedes-Benz yetkili bayilerinde staj yaptı, 2 bine yakın öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her üç mezundan birini projeden mezun olan öğrenciler arasından seçerken, projede yer alan her 2 öğrenciden birine de staj imkanı verdi. Meslek liselerinde altyapıyı iyileştirilmeyi, öğrencilere daha nitelikli bir eğitim olanağı sunarak istihdam ve kariyer fırsatları yaratmayı hedefl eyen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesini ve bundan sonraki adımları Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ile konuştuk.

“Amacımız, nitelikli çalışan eksiğinin hissedildiği otomotiv sektörüne donanımlı bir insan kaynağı yetiştirmekti” diyen Bekdikhan, bunun için 8 yıl boyunca toplamda 3,5 milyon euroyu aşkın yatırım yaparak endüstri meslek liselerinin elektromekanik laboratuvarlarını gerekli ekipmanlarla donatıp yenilediklerini anlattı. Bekdikhan, şöyle devam etti:

“Yola çıkarken bir yanıyla gençlerimize dokunarak topluma sunduğumuz katkıyı artırmayı bir yandan da kurum kültürümüzle uyumlu ve paydaşlarımız için de kapsayıcı bir sosyal sorumluluk projesi başlatmayı istiyorduk. Bugün geldiğimiz noktada gerek ürettiğimiz toplumsal değer gerekse markamızı güçlendirmesiyle başarılı bir iş olduğuna inanıyorum. Şu anda Türkiye’nin 28 şehrinde eğitim veren 32 endüstri meslek lisesinde laboratuvarlarımızı hayata geçirdik. Laboratuvarlarımızın niteliklerini güçlendirirken sayısını artırmak da gündemimizde. Etki analizi çalışmamız sonrasında okullarımızda ve bayilerimizde alabileceğimiz temel aksiyonları değerlendirdik. Öğrencilerimizin laboratuvarlarda kullandıkları seçim kriter seti yaygınlaştırılacak ve bayilerin de katılımıyla en iyi hale getirilecek. Böylelikle öğrencilerin MBL’den mezuniyetlerine dek devamlılığı sağlanacak. CV hazırlama yetkinliğini artırma amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimize eğitimler vereceğiz. Stajları boyunca öğrencilerimizin gelişimlerini de yakından takip ederek bayilerimizle beraber en iyi kariyer planını yapmalarını sağlayacağız. 2014’ten bu yana laboratuvarlarımızda eğitim alan öğrenci sayısı 2 bin 416, mezunların sayısı ise bin 994 oldu. Projemize katılan gençlerimizin yüzde 63 gibi hayli önemli bir kısmı mezuniyetlerinin hemen ardından istihdam fırsatı yakaladı. Bizleri mutlu eden bir diğer rakam ise bu gençlerimizin yüzde 67’sinin otomotiv sektöründe görev almaya başlamaları oldu. Hatta 204 genç arkadaşımız Mercedes-Benz’de istihdam edilerek aramıza katıldı.”

"Kadınları üretime dahil olmaya teşvik ediyoruz"

Kadınların iş gücüne katılımının üzerine en çok eğildikleri konuların belki de en başında geldiğine de değinen Şükrü Bekdikhan, şu anda program bünyesinde laboratuvarlarda 38 kız öğrencinin eğitim aldığını, ikisinin de mezuniyetlerinden sonra Mercedes- Benz’de iş başı yapma fırsatına sahip olduğunu vurguladı. Bekdikhan, “Önümüzde ise daha gideceğimiz çok yol var. Özellikle bölgesel istihdam ofisleri, bayilerimiz ve diğer işverenlerle daha fazla iş birliği yaparak projemiz kapsamındaki kadın istihdamını yükseltmeyi arzuluyoruz. Projemiz ile kız öğrencilerin ailelerini bayilerde ağırlayarak kadınların sadece atölyede değil farklı departmanlarda da kariyer yolu çizebileceklerini anlatacağız” diye konuştu.

IT’de 200’ün üzerinde yeni çalışanı ekibimize dahil edeceğiz

Şükrü Bekdikhan, “Hem şirket hem sektör hem de ülke ekonomisi çerçevesinde istihdama katkı anlamında başka projeleriniz de olacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Staj programları ve büyüme hedefl erimiz doğrultusundaki yeni adımlarımızla hem ekibimizi genişletiyor hem de yeni yeteneklerin daha fazla gelişme şansı yakalamalarına olanaklar sunuyoruz. 2013’te, Mercedes-Benz Group AG’nin küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından Mercedes-Benz Tech Türkiye’yi (MBTT) açtık. 9 yılda yaklaşık 10 kat büyüdük. 2021’de gerçekleştirdiğimiz 100 kişilik istihdama ek olarak 2022’de de IT alanında 200’ün üzerinde yeni çalışanı ekibimize dahil edeceğiz.“

İki kız öğrenci Mercedes-Benz’de işbaşı yaptı

Şükrü Bekdikhan ile söyleşimizi proje kapsamındaki laboratuvarlarda eğitim alan ve Mercedes-Benz’de işbaşı yapan Sibel Kılınç ve Tuğba Serpil Özkan’ın sözleriyle tamamlamak istiyorum. Sibel Kılınç, Merkay Kayseri’de Binek/ HTA bölümünde çalışıyor. Kılınç, “EML Mercedes- Benz sınıfı eğitimlerine ilaveten stajdaki tecrübemle gerekli tüm bilgi ve yeteneklere sahip, yedek parça temel bilgilerini öğrenmiş, gerekli programları aktif kullanabilen, servis ve yedek parçada iş akışlarına hâkim, irsaliye fatura ve pazarlama bilgilerine sahip ve hem e-irsaliye hem de e-fatura sistemlerini etkin şekilde kullanabilen bir konuma geldim. Projenin bana en önemli katkısının yapılan işlerin mantığını anlama, sorgulama ve geliştirme çabasını güçlendirmesi olduğunu düşünüyorum” dedi. Tuğba Serpil Özkan ise Mengerler İstanbul’da Binek/HTA bölümünde… “Çalışırken kendimi değerlendirmek ve ölçmek için teknisyen arkadaşlarımı takip ediyorum. Gerek araç sayısı gerek arızada onlar kadar iyiyim çünkü aramızdaki tek fark cinsiyet ve onun da yaptığım işle ilgisi olmadığına inanıyorum. İşlemlerini tamamladığım her aracın arkasından gururla bakıyorum” diye konuştu.