Mercedes-Benz Türk, 85 bininci otobüsü üretti

09 Şubat 2018

1967 yılında Otomarsan ismi ile İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı bin 138 milyar euroya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 85 bin adet otobüs üretti.

Banttan inen 85 bininci otobüs olan yeni Tourismo ise Türk mühendisler tarafından geliştirildi ve ocak ayında gerçekleşen lansmanda büyük ilgi gördü.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 2017 yılında 3 bin 795 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç ederek 2017 yılında 3 bin 396 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirket ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana 50 binin üzerinde otobüsün ihracatını gerçekleştirdi.

3 bin 400 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlar, dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“2017 yılında Türkiye pazarına olan inancımızı kaybetmeden yatırımlarımıza ve yeni ürünlerimizi piyasaya sunmaya devam ettik. Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 50. yılını kutladığımız Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırdır gösterdiği üstün performansı, tarihi ve geleneği ile gurur duyuyoruz. 2017 yılında da Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen hem şehirlerarası otobüs hem kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğimizi sürdürmeyi başardık. Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda yurt içi talebin azalmasına bağlı olarak ihracata hız verdik ve üretimlerimizi planladığımız seviyelerde aksatmadan devam ettirdik. İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz otobüsler bugün dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’de her iki otobüsten birini Mercedes-Benz Türk olarak biz üretiyoruz. 50. yılımızı geride bırakırken 85.000’inci otobüsümüzün de banttan indirilmiş olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu noktaya ulaşmamızda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.”