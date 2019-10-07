Mercedes-Benz Türk, TFF ile iş birliğini uzattı

07 Ekim 2019

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve milli takım oyuncuları katıldı.

Anlaşma kapsamında TFF'ye 92 araç tahsis edildiği aktarıldı.

Özdemir: "Daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mercedes-Benz Türk'ün en uzun süreli destekçileri olduğunu vurgularken, 1996'da başlayan iş birliğini 4 yıl daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki önemli kuruluş arasındaki iş birliğinin çeyrek asrı geride bırakacağını hatırlatan Nihat Özdemir şöyle konuştu:

"Bir otobüs ile başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç filosuna dönüştü ve kendilerine bu özverili yaklaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Türk futboluna olan bu özel ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz. 1996 yılından bu yana, A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes-Benz Türk, sadece maddi değil özellikle manevi desteği ile de bu süreçte kazandığımız başarılarda önemli rol üstlendi. Yol arkadaşlığımız sürecinde, 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanını hep birlikte yaşadık. Sadece finallere katılmakla kalmadık, dünya üçüncüsü olduk. Avrupa Şampiyonaları'nda yarı final ve çeyrek final oynadık. Bu başarılarımızdan birisine, tarihimizde ayrı bir yeri olan dünya üçüncülüğüne Sayın Şenol Güneş hocamızla ulaştık. Bu gururu bizlere yaşattığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz ve güveniyoruz. Daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020'nin değil, 2022'nin, 2024'ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep beraber yaşayacağız."

"En büyük arzumuz, A Milli Takımımızın dünyada ilk 10'a girmesi"

A Milli Takım ile önemli hedeflere ulaşmak istediklerinin altını çizen Özdemir, "En büyük arzumuz, Şenol Güneş hocamızla çok iyi bir ailesi havası yakalayan A Milli Takımımızın, basamakları hızla çıkarak dünyada ilk 10'a girmesi." açıklamasında bulundu.

Bu hedef doğrultusunda her müsabakanın, her puanın çok değerli ve önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçlarımız var. İki maçtan hedeflediğimiz puanları alıp, 2020 finalleri biletini bir an önce cebimize koymak istiyoruz. Şu ana kadar grubumuzda harika bir performans sergileyen takımımıza canıgönülden başarı diliyorum. Türk halkının destekleri ile milli takım haftasını milli bayrama dönüştüreceğimize inanıyorum. Mercedes-Benz Türk ile yaptığımız bu anlaşmanın A Milli Takımımıza itici güç olmasını temenni ediyorum. Buradan tüm sponsorlarımıza maddi ve manevi destekleri için şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Güneş: "Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile 23 yıl önceki anlaşmadan sonra büyük organizasyonlarda yer alındığını hatırlattı.

Zamanın hızlı geçtiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Heyecanımız aynı. Mercedes hayranlığı eskiden de bizde vardı. Amblemi bizim için çok önemli. Hep sorardık ne anlama geliyor diye. Yıldızlı amblemi; havada, karada, denizde her yerde varız demek. Biz de her yerde olmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz. Türkiye bizden bunu bekliyor. Biz bir aileyiz, birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün sakatlığına değinen Güneş, "Maalesef dünkü sakatlığı nedeniyle Dorukhan aramızda yok. Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Emre Kılınç gibi arkadaşlar da yok. Sakatlık bu işin içerisinde var ve hepsi geçecek. İşinizi iyi yapıp sorumluluk aldığınızda, onun mutluluğu hiçbir şeyde yok. Tüm Türkiye sizden başarı bekliyor. Nerede olursa olsun üstün oyunumuzu gösterip maçı kazanmak ve mutlaka Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. 2020'de, 2022'de... Daha sonra siz devam edersiniz." değerlendirmesinde bulundu

Sülün: "Önümüzdeki günleri iple çekiyoruz"

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye milli futbol takımlarının en uzun soluklu ve istikrarlı destekçisi olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Firma olarak 23 yıldır her koşulda milli takımların yanında yer aldıklarına dikkati çeken Sülün, "Bu desteğimizi 4 yıl daha uzatmak üzere imza atıyoruz. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak özellikle önümüzdeki günleri iple çekiyoruz. 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında elde edecekleri galibiyetlerle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak milli takımımıza canıgönülden başarılar diliyor, tüm sporcularımızın ve federasyonun yeni başarılara imza atmasını temenni ediyoruz."

Nihat Özdemir'in davetiyle imza törenine katılan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de Mercedes-Benz Türk ile 23 yıl önce yapılan ilk sponsorluk anlaşmasında yer aldığını hatırlatarak, bu iş birliğinin önemini anlattı.

İmza töreni, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.