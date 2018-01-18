Mercedes-Benz Türk yenilediği Tourismo otobüslerini tanıttı

18 Ocak 2018

Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo otobüslerinin 3 ana modelini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Mercedes-Benz Türk’ün, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Türk mühendislerin çalışmasıyla geliştirilip ürettiği yeni Tourismo’lar, turizm ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Yeni Tourismo otobüslerinin 3 ana modelinin tanıtıldığı toplantıda bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, AR-GE yatırımlarına vurgu yaparak, "Yıllardır tüm dünyaya ihraç ettiğimiz otobüsleri, Türkiye’de AR-GE Merkezimizde geliştiriyor, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretiyoruz. Bu gelenek, yenilenen Tourismo otobüslerimizle de devam ediyor. Tüm dünya Türkiye’den yollara çıkan mühendislik harikası araçlarımızı kullanıyor. Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon euroluk bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Yenilenen otobüslerimizin geliştirilmesinde 165 bin 400 saat mühendislik çalışması yapıldı. Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi. Yeni Tourismo’lar üstün teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Tourismo otobüslerimiz ile yolculuk konforunda yeni bir standart oluşturuyoruz" dedi.

“Ürün portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt ise yeni Tourismo otobüslerin güçlü ve ön plana çıkan yönlerini şu sözlerle anlattı:

“Ürün portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Bu defa Tourismo’yu yenileyerek Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı yeni donanımlar ile güçlendirdik. Türkiye’de son dönemde 2+1 araçlara büyük ilgi duyuluyor. Diğer versiyonlarıyla birlikte 2+1 otobüsümüze olacak ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz. Yeni Tourismo tüm güvenlik donanımları ile bir Mercedes-Benz otomobille aynı seviyede. Hoşdere Otobüs Fabrikamızdaki mühendislerimizin katkılarıyla geliştirdiğimiz Tourismo araçlarımızı müşterilerimizin beklenti ve taleplerine uygun özelliklerle ürettik.”