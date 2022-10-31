Mercedes-Benz Türk’ten Kılıç Grup'a 150 adet Actros çekici teslimatı

Sabiha TOPRAK / KOCAELİ

Mercedes-Benz Türk, Kılıç Grup'a 150 adet Mercedes-Benz Actros teslim etti. Cuma günü, İstanbul da düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç, Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Kılıç Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Yücel Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Saraç, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Üyesi Ali Saltık, çok sayıda iş insanı ve davetliler katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt töreninde yaptığı konuşmada Mercedes-Benz Actros’un sektörün tüm beklentilerini karşılayan bir araç olduğunu söyledi. Actros’un Türkiye’nin en çok tercih edilen çekicisi olduğunu ifade eden Kurt, Kılıç Grup’a 150 adet daha araç teslim etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Kılıç Grup ile uzun yıllara dayanan bir işbirliklerinin olduğunu ifade eden Kurt, bu zamana kadar 1000’den fazla Mercedes-Benz aracın Kılıç Grup’a teslim edildiğini ifade etti.

“400 milyon TL değerinde yatırım”

Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç da yeni teslim aldıkları 150 adet Mercedes-Benz Actros çekici ile birlikte Mercedes-Benz Türk’ten 2012 yılından bu yana 1200’ün aşkın aldıklarını söyledi. Kılıç Grup olarak Mercedes-Benz Türk ve Koluman motorlu araçlar ile çok iyi bir işbirliklerinin olduğunu anlatan Ayhan Kılıç bundan sonra da yola Mercedes-Benz Türk ile devam edeceklerini vurguladı.

Kılıç, devamında şunları söyledi: “1995 yılında hizmet vermeye başlayan şirketimiz, her geçen gün faaliyet alanını ve iş hacmini büyütmeyi başardı. Gerek kamu gerekse özel sektörde imza attığımız başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlarla, Kılıç Grup bugünkü güvenilir ve saygın konumuna ulaştı. Merkezi Kocaeli’nde bulunan şirketimiz, Karadeniz Ereğli, Karabük, Hatay Dörtyol ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Kılıç Grup olarak faaliyetlerine devam ediyor. Birçok kriteri değerlendirdikten sonra gerçekleştirdiğimiz araç alımında, tercihimizi uzun yıllardır iş birliği yaptığı Mercedes-Benz Türk’ten yana yapmış olmaktan dolayı mutluyuz. 150 adet Mercedes-Benz Actros 400 milyon TL değerinde. Yaptığımız yatırımlarla büyüme ivmesini sürdüren şirket, yeni araçlarını konteyner, demir çelik ve dökme yük nakliyesi alanlarında kullanacak. 2022 yılında araç parkını genişletik.2023 yılı hedeflerimizin arasında ise 200 araç alarak yatırımlarımıza devam edeceğiz araç parkına da yatırım yapacağız.”

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyesi Ali Saltık da şunları kaydetti. “Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın sağladığı uygun kredi şartları ile yeni araçlarını teslim alan Kılıç Grup, filosuna eklediği 150 adet Mercedes-Benz Actros çekici ile müşterilerine sunduğu hizmet kalitesinde hizmeti bir üst seviyeye taşıyacak. Konfor, güvenlik, düşük yakıt tüketimi ve uzun bakım aralıkları ile sektörde fark yaratan Mercedes-Benz Actros ailesinin, Kılıç Grup’a çok önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır süregelen verimli iş birliğini bu yatırımla bir adım daha öteye taşıyan Kılıç Grup’a yeni araçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum.”