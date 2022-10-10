Merinos’tan 200 milyon dolarlık polyester cipsi yatırımı

Yener KARADENİZ / İSTANBUL



Halı sektöründe sadece Türkiye değil, dünyanın da en yüksek kapasitesine sahip olan Merinos Halı, 200 milyon dolarlık polyester cipsi yatırımı yapıyor. Fizibilite çalışmaları yapılan makine parkı ise alınan yatırımın 2024’te faaliyete geçmesi ve grup cirosuna yıllık 400 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Merinos Halı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu, son aylarda sektörde işlerin yavaşlamasına rağmen kendilerinin yatırımlara devam ettiğine dikkat çekerek, “Yeni bir yatırım kararı daha aldık. ÇED raporu alınan ve inşaat çalışmaları da başlayan polyester cips üretim tesisi kuracağız. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım. Makineleri aldık. Yaklaşık 1,5-2 yılda kurulumu gerçekleşecek. Bu kurulum gerçekleştiğinde yıllık 300 bin ton üretim kapasitesiyle halının hammaddesi olan polyester cipsi üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Bunun çok daha büyük ölçekli yatırımını daha önce diğer şirketimiz olan SASA yaptı. Biz oradan tedarik ediyorduk 2-3 senedir. Sonra biz Merinos olarak yatırım kararı aldık.” dedi.

500 kişiye istihdam sağlayacak

Şirketin Gaziantep fabrikası içinde konumlanacak tesisin Merinos Halı’nın kendi ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Erdemoğlu, “söz konusu yatırım, şirket cirosuna 400 milyon dolar katkı sağlayacak. 2024 gibi devreye girecek. Böylece merinos çatısı altında polimerden halı üretimine kadar her şey aynı çatı altında olacak. Bu da halı endüstrisinde dünyada bir ilk olacak. Tam entegre bir yapı olacak. Dünyada böyle bir tesis yok. Biz burada da dünyada ilk olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Merinos çatısı altında hali hazırda 5 bin 500 kişi çalışıyor. Yeni yatırım ile birlikte bu rakam 6 bine çıkacak.

Tek başına dünyadan yüzde 7 pay

Şirket sadece hammaddeye değil halı üretimi yatırımlarına da devam ediyor. Hem Dinarsu, hem de Merinos fabrikalarına her ay yeni makinelerin geldiğini anlatan Erdemoğlu, “Yeni yatırım ile birlikte dünya makine halısında yüzde 6 olan payımız 2023’ün ilk çeyreğine kadar yüzde 7’ye çıkmış olacak. Şu an halıda yüzde 80’lik kapasite ile çalışıyoruz. Bu oran da iyi ama biz alışık değiliz bu kapasitelere. Hep yüzde 100’ü hedefliyoruz. Daha iyisi olması için sürekli ziyaretlerdeyiz, seyahatlerdeyiz. ABD ve AB pazarını ziyaret ediyoruz. Şu anda orada pazar çok daha kötü durumda.” ifadelerini kullandı.

Kapasite ikiye katlandı

Erdemoğlu’nun verdiği bilgilere göre Merinos ile birlikte Dinarsu’nun üretim kapasitesi tafting halıda 100, makine halısında ise 50 milyon metrekare olmak üzere toplamda 150 milyon metrekare. Bu rakamın 2-3 yıl önce 70 milyon metrekare olduğunu hatırlatan Erdemoğlu, aradan geçen sürede kapasitelerini yüzde 100’den fazla artırdıkları bilgisini verdi. Şirket, 2021 yılını 4 milyar TL ciro ile kapatmıştı. Erdemoğlu, bu yıl bu rakamın 7,5 milyar TL hedeflediklerini belirterek, Erdemoğlu Holding cirosunun ise 23 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

‘Zaman size uymaz, siz zamana uyacaksınız’

Şirketin vizyonu ile ilgili bilgi veren Mehmet Erdemoğlu, şöyle konuştu: “Biz asla günlük bakan bir şirket olmadık. Günün şartlarına göre en iyi hamuru yoğurmaya çalışıyoruz. 5-10 senelik planlar yapıyoruz. Yatırımlarımızı da buna göre yönlendiriyoruz. ‘Zaman size uymaz, siz zamana uyacaksınız’ diye bir lafı var kurucumuz Mehmet Erdemoglu’nun. Bu zamanın şartlarına göre en iyi helvayı yapmaya çalışıyoruz. İşin yazı da kışı da oluyor. Şu an kıştayız. Yaz da gelecek elbet ve biz o döneme hazırlık yapıyoruz. Yeni yaptığımız yatırımların nedeni de bu. Anlık kararlar almıyoruz. Biz hiçbir zaman hiçbir durumdan şikayet eden bir şirket değiliz.”

"Halı üretim merkezi olmaya devam edeceğiz"

Sektörel değerlendirmelerde de bulunan Mehmet Erdemoğlu, sektörde kapasitelerin düştüğünü, bu nedenle makinelerini satanların da bulunduğunu dile getirdi. Erdemoğlu, “Herkesin kendi kararı ama dünyanın halı merkezi ülkemiz olmaya devam edecek ve pastadaki payımızı da artıracağız. Meslektaşlarımızla birlikte herkes el ele kol kola yatırımlara devam ederse bu payı artıracağız. 2022’de zor bir dönemden geçiyor sektör. 2020 ve 2021 yıllarındaki müşteri talepleri yok. Tüketici talebi düştü. Sadece halıda değil, diğer sektörlerde de ürün taleplerinde benzer durumda yaşanıyor. Şu anda özellikle halı sektöründe tam kapasite çalışan şirket sayısı oldukça düşük. İhracat rakamlarında da önemli oranda düşüşler söz konusu.” diye konuştu.