Merit, KKTC'ye charter seferleri başlattı

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen turizm yatırım grupları arasında yer alan Merit Otelleri, İstanbul ve Adana’dan başlattığı charter seferleri ile kendi misafirlerini güvenli bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a getirmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Merit International Havayolu Operasyon Direktörü Sancar Gündoğdu, cuma günü başlayan ve büyük ilgi gören uçuşların tarifeli seferler normale dönene kadar devam edeceğini söyledi. Türk Hava Yolları (THY) ile yaptıkları iş birliği neticesinde cuma günleri İstanbul Havalimanı’ndan saat 18.00’de uçaklarının havalacağını belirten Gündoğdu, "Adana’da ise özel havayolu şirketi Tailwind ile uçuyoruz. Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçağımızın kalkış saati 15.30. Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gelen ve Merit Park, Merit Royal, Merit Crystal Cove ve Merit Lefkoşa otellerimizde hafta sonu konaklayan misafirlerimiz pazar akşamı geldikleri şehirlere geri uçacaklar. İlk hafta İstanbul’dan 153, Adana’dan ise 110 misafirimizi Kuzey Kıbrıs’ta ağırladık.” dedi.

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk ise, yaz mevsiminin bitmediği Kuzey Kıbrıs’ta pandemiden uzak “karantinasız bir hafta sonu” tatili sunduklarını dile getirdi. Tibuk, “Güvenli bir yolculuğun ardından güvenli bir ortamda Akdeniz güneşi altında hafta sonu geçirmek herkese iyi geliyor. Otellerimizde her türlü pandemi tedbiri üst seviyede uygulanıyor. İlerleyen günlerde talebe göre uçak kalkış noktalarımızı artırabiliriz.”şeklinde konuştu.