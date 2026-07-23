Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Gözler şimdi enflasyon ve petrol fiyatlarında

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece banka, sıkı para politikasını korurken piyasalara sürpriz yapmadı.

Karar metninde, haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı iyileşme görüldüğü belirtilirken, temmuz ayında ise geçici bir yükseliş beklendiği vurgulandı.

(Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever)

Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, Merkez Bankası'nın enflasyon risklerine karşı temkinli duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Sever'e göre karar metninde öne çıkan en önemli değişiklik, temmuz ayında enflasyonda geçici yükseliş beklentisinin açık şekilde dile getirilmesi oldu. Enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Sever, petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş yaşanmaması halinde dezenflasyon sürecinin devam edebileceğini ifade etti.

(Bulls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman)

Borsada ilk tepki olumlu olabilir

Bulls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman ise faiz kararının piyasa beklentileriyle tamamen uyumlu geldiğini söyledi.

Orman, karar sonrasında hisse senedi ve döviz piyasalarında belirgin bir oynaklık yaşanmamasının, yatırımcıların bu kararı büyük ölçüde önceden fiyatladığını gösterdiğini belirtti.

Ancak faiz indirimi beklentilerinin yılın son çeyreğine ötelenmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da oluşabilecek yükselişlerin sınırlı kalabileceğini de ifade etti.

(Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer)

Petrol fiyatları belirleyici olacak

Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer de savaş kaynaklı belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatlarının Merkez Bankası'nın hareket alanını daralttığını söyledi.

Çakarer, jeopolitik tansiyonun artmaması ve petrol fiyatlarında kalıcı bir sıçrama yaşanmaması halinde yılın kalan bölümünde enflasyon görünümünün daha olumlu seyredebileceğini, bu durumda son çeyrekte para politikasında daha destekleyici mesajların gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Piyasalar artık bu verileri izleyecek

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasaların odağı enflasyon verileri, enerji maliyetleri ve küresel jeopolitik gelişmelere çevrildi. Özellikle petrol fiyatlarının seyri ile enflasyondaki eğilim, yılın son çeyreğinde olası faiz indirimi beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak.