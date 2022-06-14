Merko Gıda’dan tahsisli sermaye artırımı başvurusu

Küp domates ve salça üreticisi Merko Gıda, yılın ilk yarısına yönelik finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2021 yılında Frigo Pak Gıda’nın yüzde 25’ini 8,5 milyon dolar karşılığında satın alan Merko Gıda, bu yılın ilk yarısında da tahsisli sermaye artırımı için başvurusunu tamamladı. Şirket, 60 milyon TL’ye denk gelen tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Cirosunu geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 72 artırarak 79 milyon TL'ye taşıyan Merko Gıda, yılın ilk 6 ayında karını 2,8 milyon TL olarak açıklamıştı.

“Frigo-Pak ile yeni bir sayfa açtık”

Konuya ilişkin açıklama yapan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Frigo Pak olarak 2020 yılını 107 milyon TL, 2021 yılını da 160 milyon TL ciro ile kapattık. 2022 ise bizim için gerçekten çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece iki şirketin güçlerinin birleşmesiyle oluşacak ciro ve kar artışından bahsetmiyoruz. Satın alma, yatırım ve ihracat atılımıyla artık sektörümüzde farklı bir yerdeyiz.” dedi.

“Merko Gıda olarak son yıllarda kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz dönüşümün sonucunu yaşıyoruz” diyen Blake, şunları kaydetti: “Katma değerli küp domates ve salça üretim ve ihracatında 40 yıllık bir deneyime sahibiz. Son yıllarda ise odağımızda yatırım, satın almalar ve ileri teknolojiyle birlikte büyüme var. Bu amaçla sadece bu yıl için 7 milyon euro civarında bir yatırıma imza atıyoruz. Yeni bir sayfa açarak büyüme ivmemizi artırırken, satın alma ve iş birlikleriyle de üretim ve sermaye gücümüzü yükseltiyoruz. Sermaye artırımına ilişkin başvurumuz ise bu konudaki kararlılığımızın en somut örneği.”

“Dünyaya gıda ihraç ediyoruz”

Frigo Pak Gıda’nın Merko bünyesine katılmasının üretim, ürün çeşidi ve ihracat hacminin artmasında şimdiden büyük rol oynadığını da vurgulayan Blake, "Merko olarak uzun yıllardır Knorr, Nestle, Unilever başta olmak üzere ulusal ve uluslararası perakende devlerine küp domates ve salça ihracatına devam ediyoruz. Frigo Pak Gıda ile birlikte ihracat hacmimiz artarken, ihracat ve coğrafyamız da hızla genişliyor. Odağımızda AB ülkeleri var. Bu kapsamda bu yıl ulusal ve uluslararası fuarlarda da Merko Gıda ve Frigo Pak ürünleriyle yer alacağız. Türkiye’nin domates ve narenciyesini Avrupa’ya ihraç etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.