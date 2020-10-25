Mersin Büyükşehir Belediye'sinin 73 araçlık ihalesini Karsan kazandı

25 Ekim 2020

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında Karsan, CNG'li (doğal gaz) 63 adet 12 metre ve 10 adet 18 metre uzunluğunda körüklü Menarinibus Citymood'u Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek.

Garanti, bakım, onarım ve tüm temizlik işlemlerinin de 2 yıl boyunca Karsan tarafından üstlenildiği ihalede, toplam 73 adet Menarinibus Citymoodun 2021 yılı içerisinde Mersin halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin imzaları attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, şunları kaydetti: "12 ve 18 metrelik Menarinibus Citymood otobüslerimizle tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin güzel kentlerinden Mersin'de ihale kazanmış olmaktan mutluyuz. 73 adet araç için temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte tam operasyon hizmetini bu kez Mersin'de sunacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Pandemi döneminin değiştirdiği koşullara rağmen pazarlardaki deneyimimiz ve sıkı takipçiliğimiz sayesinde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA