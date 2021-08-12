Mersin Uluslararası Limanı’ndan 230 milyon TL’lik ‘Kapılar Projesi’

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), hem gelecekteki ticaret hacmi artışına fayda sağlaması hem de kapılardaki trafiğin düzenlenmesi için 230 milyon lira bütçeli Kapılar Projesi hazırladı.

Konuya ilişkin liman işletmeciliğinden yapılan açıklamada, Kapılar Projesi’nin D-400 kara yolundaki kavşakta iki bağlantı, TOKİ sahası içerisinde üç dere geçişi, Turgut Özal Bulvarı'nda bir üst geçit ve Müftü Deresi üzerinde 6 şeritli bir köprü, 10 giriş kapısı, ilgili otomasyon çalışmaları ve yardımcı tesisleri içerdiği bilgisine yer verildi.

Proje, 1 yıldan az bir sürede hayata geçirilecek

Söz konusu yapılara ait projelerin hazır olduğunun, ilgili kurumların görüşlerinin alınmakta olduğunu kaydedildiği açıklamada, “6 şeritli köprü için veterinerlik arazisinde ihtiyaç duyulan 1680 metrekare arsanın, gerekli olan onay prosedürleri devam ediyor. İlaveten proje kapsamında 2 köprü ve bir demir yolu deplasmanı tamamlandı. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini takiben, söz konusu projenin 1 yıldan daha az süre içinde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldı.” ifadelerine yer verildi.

Proje için çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Kapılar Projesi'nin başlayabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamu kurumlarının, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tamamlamış olmaları zorunluluktur. Bu etkenlerin gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak inşa aşamasına geçilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır." denildi.