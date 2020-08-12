Mersin’e 350 milyon liralık termal otel yatırımı

12 Ağustos 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı Balsuyu ve Narlı aileleri, jeotermal kaynakların zenginliği ve potansiyeli bakımından dünyanın ilk 7 ülkesi arasında, Avrupa’da ise kaynak potansiyeli bakımından birinci olan Türkiye’nin, bu alandaki zenginliğini Mersin’de ekonomiye kazandırıyor.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı “İçmeler” mevkiinde, otoban bağlantı yoluna yakın, Adana Havalimanı’na 45 dakikalık mesafesi ile yerli ve yabancı turistler için rahat bir lokasyonda yer alan BN Hotel Thermal & Spa, 47 bin metrekare kapalı, 102 bin metrekare açık alan olarak inşa ediliyor.

Villada termal tatil

246 oda ve 646 yatak kapasiteli tesislerde ayrıca içinde VIP SPA, sauna, buhar odası, açık tatlı su havuzu, termal kapalı havuz, ve her birinde 500 metrekarelik bahçesi bulunan 200’er metrekarelik 3 adet müstakil villa da yer alıyor.

Doğal fauna korundu

İnşaat aşamasında doğal faunanın korunduğu yatırım, cilt hastalıkları, romatizma, eklem ağrıları, bağırsak parazitleri, solunum sorunları ve diyabet gibi birçok hastalığa iyi gelen termal suyu ile müşterilerine “şifa” turizmi imkanı sunuyor.

Termal kalitesi tescilli

Termal suyunun kalitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları ile Sağlık Bakanlığı Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden tescilli olan BN Hotel Thermal & SPA’nın, 43 derece sıcaklıkta, 6388 mg/litre mineral değerine sahip içilebilir termal suyu; doğal yollarla soğutulup standart sıcaklığa getirilerek müşterilerin kullanımına sunulacak.





BN Hotel Thermal & SPA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurum Sözcüsü Yusuf Narlı, projeyi iki aile şirketi olarak hayata geçirdiklerini ve isminin de iki ailenin soy isimlerinin baş harfinden oluştuğunu belirterek, “Biz Balsuyu ve Narlı ailesi olarak yaptığımız her işte ülkemize değer katmak için uğraşıyoruz. Çünkü ülkemizi çok seviyoruz” diye konuştu.