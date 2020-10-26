Mersin’in çevre dostu otobüsleri Karsan’dan

26 Ekim 2020

Karsan, ihale kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 73 adet CNG Yakıtlı Menarinibus Citymood teslim edecek. İhale kapsamında Karsan, CNG’li 63 adet 12 metre ve 10 adet 18 metre uzunluğunda körüklü Menarinibus Citymood’un 2 yıl boyunca garanti, bakım, onarım ve tüm temizlik işlemlerini de üstlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “12 ve 18 metrelik Menarinibus Citymood otobüslerimizle, Mersin’de ihale kazanmış olmaktan mutluyuz. 73 adet araç için temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte tam operasyon hizmetini bu kez Mersin’de sunacak olmak bizi heyecanlandırıyor” diye konuştu.