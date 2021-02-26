Merzifon Elektro Motor, yılda 4 milyon motor üretiyor

Müberra TAŞÇI / SAMSUN

Merzifon Elektro Motor'un 1999 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı bulunan OSB'de kurulduğunu anımsatan Merzifon Elektro Motor Genel Müdürü Nusret Güreş, işletmenin 47 ortaklı olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Sürekli geliştirme çalışmalarıyla sahip oldukları motor çeşidini 50’ye çıkardıklarını bildiren Güreş; aralarında Arçelik, Vestel, Franke, Femaş, Simfer, Kumtel, İtimat, Sileverline'ın da bulunduğu 48 firma için üretim yaptıklarını aktardı.

Özellikle beyaz eşya sektörünün ihtiyacı olan aspiratör, davlumbaz, fırınlar için asekron motorları ürettiklerini anlatan Güreş, söz konusu ürünleri iç pazarın yanı sıra ihraç ettiklerini de bildirdi. Geliştirdikleri ürünleri Avrupa, Asya, Orta Asya, Güney Amerika'daki üreticilere sunduklarını belirten Güreş, "Sürekli kendini geliştiren yapısıyla bir mühendis ve teknik kadroları ile Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca müşterilerimizle birlikte Ar-Ge çalışmaları yaparak onların istek ve beklentilerini yerine getiriyoruz. Yanı sıra üniversite ve teknik birimlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sürekli geliştirme çalışmalarıyla 50 çeşit motor üretimine ulaştık. Yılda 4 milyon adet motor üretme kapasitesine sahibiz.” diye konuştu.

“OKA bize can suyu oldu"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) firmalarına verdiği desteklere de değinen Nusret Güreş, OKA'nın 2010'da düzenlediği "İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılımlarına Mali Destek Programı"na dahil olduklarını söyledi.

Program kapsamında alındıkları desteklerle ürün çeşitliliğini artırarak fırın, fan ve soğutuculu cam dolap motor imalatına başladıklarını kaydeden Güreş, "OKA'nın vermiş olduğu bu destek, firmamıza can suyu oldu. Firmamız bünyesinde mevcut 124 olmak üzere fason 50 kişi çalışıyor. TÜBİTAK Projesi kapsamında 2015'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nden teknik bilgi ve danışmanlık aldık. Bu proje kapsamında BLDC Motor prototibi başarıyla gerçekleştirdik. Yanı sıra Samsun Ticaret Odası'ndan şirket içi tüm birimlere uzmanlık alanlarına göre danışmanlık ve eğitim desteği verildi. 2016 yılında İtalya ile ortak Ar-Ge çalışması yaparak davlumbazlar için verimliliği yüksek kapasitif motorlar tasarlayarak üretimine başladık." dedi.