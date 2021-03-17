Meşale Kazan, Kavak OSB’de iki tesis açtı

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Bugün itibarıyla 60 bin metrekarelik alanda 400 kişiyi istihdam ettiklerini ve ayda 5 bin çay kazanı üretim kapasitelerinin olduğunu belirten Meşale Kazan Yönetim Kurulu Başkanı Av. Emel Aydın, “2 üretim tesisimizi faaliyete geçirip endüstriyel mutfak sektöründe de hizmet vermeye başladık. Tesislerle birlikte Ar-Ge çalışmalarımıza hız verdik. Sadece bizim üretebileceğimiz yeni model kazanların alt yapılarını hazırladık ve yakın zamanda bu kazanları tanıtmaya başlayacağız” dedi. Bu yıl içinde yeni ürünlerle iş hacimlerini ve ürün çeşitliliğini artıracaklarını söyleyen Aydın, “Yeni olan 2 tesisimizin kapalı alanlarının toplamı 11 bin metrekare. 2020 yılında, öngörülerimiz çerçevesinde 2021 hazırlıklarımızı yaptık ve önlemlerimizi alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bünyemizde bulunan mimarlarımız ve mühendislerimizle anahtar teslim projelere imza attık ve kafe, restoran gibi işletmelere endüstriyel mutfak ürünlerimizi teslim etmeye başladık” dedi.

“Bugüne kadar 23 milyon liralık yatırım yaptık”



Firmalarının 1994 yılında kurulduğunu belirten Aydın, bugüne kadar tesislerine 23 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Yeni ürünlerde otomatik su alma ve zamanlama sistemi konusundan çalıştıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti: “Bu sistem arızanın ne olduğunu göstererek kullanıcıyı yönlendiriyor. Önümüze 5 yıllık hedefl er koyduk. Önceliğimiz ve çıkış noktamız olan çay kazanlarını her yıl geliştiriyoruz, geliştirmeye de devam edeceğiz. Bunun yanında endüstriyel mutfak sektöründe de hedefl erimize ilerlemek istiyoruz. Bu bağlamda devamlı makine yenilemeye, tesis geliştirmeye ve en önemlisi olarak gördüğümüz insan kaynağına yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu. Bayi ve çözüm ortaklarıyla birlikte bugün itibariyle 400 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Aydın, “1994 yılında kendi pazarlama ağımızı oluşturduk. Türkiye’nin geneline ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Halihazırda 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik tesisimizle ayda 5 bin adet çay kazanı üretimi yapabilecek kapasitedeyiz. Ürün gamımızı geliştirmek için her yıl ortalama 3 milyon TL Ar-Ge yatırımı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Pandemiden doğrudan etkilendik"



2020 yılında COVID- 19’un etkilerini doğrudan hissetiklerini ifade eden Emel Aydın, “Alınan pandemi önlemleri çerçevesinde en çok etkilenenler müşterilerimiz oldu. Kıraathane, çay ocakları, kafe, restoran, steakhouse ve eğlence mekanlarının kapatılmasının etkilerini doğal olarak yaşadık. Meşale Kazan olarak hem çalışanlarımızın hem de hizmet götürdüğümüz tüm müşterilerimizin sağlığı açısından nisan-mayıs döneminde üretim ve satış faaliyetlerimizi tamamen durdurmak zorunda kaldık. Aynı şekilde pandeminin 2’nci dalgasında yine üretim ve satış pazarlama birimlerimizi aynı sorumlulukla yüzde 50’ye çekmek zorunda kaldık” diye konuştu.