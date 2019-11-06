Mesan ABD'ye 'kilitlendi'

06 Kasım 2019

Türkiye'de sektör lideri, Avrupa'da da ilk üç içerisinde yer alan Mesan Kilit, yatırımlarına önümüzdeki yıl da devam etme kararı aldı. 2019 yılı için planlanan 5 milyon euroluk yatırımı tamamladıklarını ifade eden Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, 2020 için 5 milyon euroluk bir yatırım bütçesi belirlediklerini söyledi. Silivri'deki fabrikanın içerisinde alüminyuma yönelik bir yatırım yapacaklarını belirten Mertöz, "Geçmişte ürünlerde en önemli konu sağlamlık ve uzun ömürlü olmasıydı. Bugün sağlamlık, uzun ömürlülük, hafiflik gibi birçok kriter eklendi. Yeni yatırımı ürünlerdeki mukavemeti ve kullanım ömrünü artırmak için yapıyoruz. Alüminyum alaşımlı ürünler bize havacılık başta birçok sektörde fırsat yaratacak." dedi.



HEDEF ÜLKE ABD



Yılın ilk 10 ayında başarılı bir dönem geçirdiklerini ve ihracatı yüzde 20 oranında artırdıklarını ifade eden Mertöz, yılı da yine bu seviyelerde büyüme ile kapatacaklarını kaydetti. Mertöz, ülke bazında bakıldığında özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa'da ciddi bir artış gördüklerini belirtti.

Amerika özelinde de çok umutlu olduklarını söyleyen Mertöz, şöyle devam etti:

"Amerika'nın iç dinamiklerinden çok umutluyuz. Çünkü imalat anlamında çok ciddi bir hareketlenme var. Amerika'nın Çin'le olan ticaret savaşları Batı Avrupalı imalatçıları ve bizim gibi alternatif imalatçıları pozitif yönde etkiledi. Çin'den aldıkları birçok ürünün alternatifini Batı Avrupa'da ve yine Türkiye, Meksika, Endonezya, Brezilya gibi alternatif ülkelerde aramaya başladı. Amerika'daki firmalar bile Çin'de ürettikleri ürünü yine Amerika'ya taşımaya çalıştıkları için ciddi bir talep patlaması oldu ve iş potansiyeli arttı. Geçmişte Amerika'ya beş adet teklif veriyorsak şimdi bunu ikiye katladık. Önümüzdeki yıl ihracatımızın ciddi bir oranda artacağını öngörüyoruz ve hedef ülkemizi ABD olarak belirledik."



TASARIMA ÖZEL ÖNEM



İhracatta 90 ülkeye ulaştıklarını anlatan Mertöz, Avrupa'da ilk üç arasında olduklarını ve hedeflerini dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olmak olarak belirlediklerini ifade eden Mertöz, "Bunun için de ürün kalıp ve tasarım anlamında hızla ilerliyoruz. Ar-Ge'de tasarım gücümüzü artırmak için dünyada birçok stüdyodan tasarımla alakalı destekler alıyoruz. Bu konuda ekibimize eğitimler aldırıyoruz. Çünkü ürünün sadece sağlam veya uzun ömürlü olması değil, bunlarla birlikte tasarım da olması gerekiyor. Bizim ürünlerimiz müşterilerimizin her zaman ilk dokunduğu nokta oluyor. Örneğin bir elektrik panosunda ilk dokunulan yer her zaman o panonun endüstriyel aksesuarı, bir iş makinesinde de yer kilidi ve menteşesidir. Bu sebeple tasarıma daha fazla yatırım yapıyoruz." dedi.