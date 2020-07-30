Meşe palamudu sofraya makarna olarak dönecek

30 Temmuz 2020

NİHAT DELİBAŞI

Manisa’nın Salihli ilçesinde dünyanın tek valeks üretim tesisini 1998’de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alan Ar-Tu Kimya, meşe palamudunun yan ürünü pelitten un üretmeyi başardı. Şirket, yüksek protein değeri ve gluten içermemesi ile gıda sanayinin tercih ettiği pelit ununun üretimi için 800 bin Euro yatırımla tesis kuracak. Ar-Tu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Faik Tuna Yağcı, hammadde temini için Orman Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların desteğini beklediklerini kaydetti.

Meşe palamudunun kozalağı içindeki pelitin bugüne kadar hayvan yemi olarak kullanıldığını ancak son birkaç yıldır insan gıdası olarak kullanılması yönünde çalışmalar olduğunu söyleyen Yağcı, pandemi sonrası geniş insan kitlelerinin beslenme alışkanlıklarında değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Pelit, antioksidan özellikleri, yüksek protein değeri ile dikkat çeken bir ürün. Glutensiz olması da bir diğer önemli özelliği. Biz, bu undan yapacağımız ürünlerle ilgili karar aşamasındayız” dedi.

Ürettiğimiz en katma değerli ürün

Ürünün az bulunması nedeniyle yüksek üretim maliyetine dikkat çeken Yağcı, “Diğer unlarla karıştırıp, yüksek protein değerli kurabiye, ekmek ya da makarna üretimi mümkün olacak. Hatta, glutenli ürünlerle karıştırılarak gluten light ürünlerin geliştirilmesi mümkün” diye konuştu.

Üretimde başarılı sonuç almalarını ardından üretim tesisi, ardından pazarlama ağı kurulması yönünde fizibilite çalışmalarına başladıklarını anlatan Yağcı, “Pelit unu yaptığımız en katma değerli ürün. İşin geleceğine inanıyoruz. Ancak, bu işin başarılı ve sürdürülebilir olması için hammadde sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların desteği çok önemli. Hammaddeyi sürdürülebilir kılmamız lazım. Bunu başarmamız gerek. Başta pelit unu olmak üzere ürün ve hizmetlere odaklanacağız” dedi. Yağcı, işletmeye ait başka bir parselde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği pelit unu ile ilgili yatırım için ekipman ve bina ile ilgili ön çalışmaların devam ettiği, tahmini yatırım bütçesinin ise 800 bin Euro olduğunu dile getirdi.

Deri sanayii de kullanıyor, yemciler de



Saraciye deri sanayinde ürünün doğal yolda sertleşmesi için kullanılan valeks, Türkiye’de bulunan 18 cins meşe palamudu arasından sadece 3’ünden elde edilebiliyor. Ağırlıklı İç Ege’de yetişen meşe palamudu Eylül- Aralık döneminde hasat ediliyor. İşletmede ekstraktı elde edilen ürün, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Ürünün posasından elde edilen gübre ve yem katkı malzemesi olarak kullanılan üründen elde edilen pellet de geçtiğimiz yıllarda yakacak olarak piyasaya sunulmuştu.