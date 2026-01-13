Meta frene bastı! Reality Labs'te çalışanların yüzde 10'u ile yollar ayrılacak

Meta Platforms Inc.'in sanal gerçeklik ve metaverse çalışmalarını yürüten Reality Labs biriminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlandığı belirtildi. Buna göre şirketin, söz konusu birimde görev yapan çalışanların yaklaşık yüzde 10'u ile yollarını ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

Söz konusu adımın, bazı sanal gerçeklik ürünlerine ayrılan bütçenin azaltılması ve kaynakların yapay zeka destekli giyilebilir teknolojilere yönlendirilmesi amacıyla atıldığı kaydediliyor. Kararın, Meta'nın uzun vadeli teknoloji ve ürün stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Bu hafta içinde başlaması bekleniyor

Konuya yakın ve kamuoyuna açıklama yapma yetkisi bulunmayan bir kaynağın aktardığına göre, işten çıkarmaların bu hafta içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geçen yılın sonlarına doğru yöneticilerden Reality Labs bütçesinde tasarruf seçeneklerini incelemelerini istediği, bu çerçevede bazı sanal gerçeklik ve metaverse projelerinde küçülmenin gündeme geldiği ifade ediliyor.