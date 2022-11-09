Meta Platforms 11 bin kişiyi işten çıkaracak

Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta Platform, 18 yıllık tarihinin en büyük işten çıkarmasını gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre Meta 11 bin çalışanını işten çıkaracak. Bu, Meta'nın toplam çalışan sayısının yüzde 13'üne denk geliyor.

WSJ'nin verdiği bilgilere göre CEO Mark Zuckerberg bu sabah çalışanlara yönelik bir mesaj yayınladı. Mesajda işten çıkarmaların Şirket'in tüm faaliyet alanlarında yapılacağını belirtti.

Zuckerberg, işten çıkarmaların sermayenin daha verimli hale gelmesi için gerekli olduğunu da vurguladı.

Meta işten çıkarılanlara 16 haftalık taban ücretlerine ek olarak çalıştıkları her yıl için 2 hafta ek ödeme yapacak. İşten çıkarılan çalışanlar 6 ay daha sağlık sigortasında yararlanacaklar.