Meta, Reels formatını Facebook’ta da kullanıma sundu

Meta, şimdiye kadar Instagram’a özgü olan Reels formatının artık doğrudan ana Facebook uygulamasında kullanılabileceğini duyurdu.

Facebook Reels özelliği Amerika, Kanada ve Meksika’daki tüm içerik üreticiler için aktif hale getirilirken özelliğin önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanılabileceği açıklandı.

Meta’nın duyurduğu yeni güncellemeyle birlikte Facebook uygulamasında Reels formatında videolar izlemek ve paylaşmak mümkün olacak. Güncellemeyle birlikte, kullanıcıların Reels deneyimini daha kaliteli hale getirmek için yeni video oluşturma araçları da kullanıma sunulacak. Oluşturulan Reels videoları, Hikayeler’de, Facebook Watch’ta ve Haber Kaynağı’nda görüntülenebilecek. Ayrıca doğrudan ilgili videonun sayfasından içerik üreticilerin hesabına ulaşmak da mümkün olacak. Platformların çapraz paylaşım özelliğini desteklemesi sayesinde, kullanıcılar isteğe bağlı olarak Instagram’da paylaştıkları Reels videolarını Facebook’ta da paylaşabilecekler.

Gelir etme fırsatları sunan yeni araçlar

İçerik üreticilerinin yayın içi reklamlar ve Stars gibi ürünlerden gelir elde edebilmeleri amacıyla, Facebook Reels doğrudan para kazanma seçenekleri de sunacak. Meta ayrıca, reklam verenlere reklamlarının nerede ve nasıl görüneceği konusunda daha fazla kontrol sağlayan araçlar da sunacak. Ek olarak Meta, 2021 yılı Ekim ayından bu yana Facebook Reels’lerde gösterilecek tam ekran ve sürükleyici reklam özelliklerini test ediyor.

Gelecek aylarda dünya çapında kullanıma sunulacak olan bu özellik ile kullanıcılar Reels reklamlarına tıpkı Facebook'taki organik içeriklerde olduğu gibi yorum yapabilecek, reklamları beğenebilecek, görüntüleyebilecek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve atlayabilecek.