Metacorn Games’e 8 milyon liralık melek yatırım

Esra Özarfat

Bursa - Melek yatırımcıdan 8 milyon lira yatırım alan Metacorn Games, ilk projesi olan Süper Oyun’u kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Metacorn Games CEO’su Ali Özer, “Patent sahibi olduğumuz alanda, oyun ekosisteminde dünyada ve Türkiye’de bir ilki yapmış olacağız. Süper Oyun ile başlatacağımız serüvenle birlikte ilk önce Türkiye’de sonra ise Avrupa, Amerika ve diğer bölgelere yayılacağız” dedi. ‘Hayatınıza Süper Bir Dokunuş’ mottosuyla hazırlanan Süper Oyun’la ilgili konuşan Özer şu bilgileri verdi: “Oyun, kullanıcılarının hayatlarını değiştirebilecek bir maddi imkan sağlama hedefiyle geliyor. Oyunu oynayanların kazanacağı hediyeler ile hayatları tamamen değişebiliyor olacak. Süper Oyun Projesi, oynaması ücretsiz ve kolay olan şans ve strateji oyunu. Her yaş grubunun rahatlıkla oynayabileceği sadelikte tasarlanan bu oyun Türkiye pazarındaki geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde hazırlandı.”