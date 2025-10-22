Meta’dan dev yatırım: Hyperion veri merkezi için 27 milyar dolar finansman

Meta, yapay zeka ve veri işleme kapasitesini artırmak amacıyla Blue Owl Capital ile dev bir finansman anlaşmasına imza attı.

Toplam 27 milyar dolar büyüklüğündeki anlaşma, şirketin bugüne kadar yaptığı en büyük özel sermaye anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Louisiana eyaletindeki Richland Parish bölgesinde inşa edilecek olan Hyperion veri merkezi projesinin yaklaşık yüzde 20 hissesi Meta’ya, geri kalan kısmı ise Blue Owl Capital’ın yönettiği fonlara ait olacak.

Meta’ya 3 milyar dolarlık tek seferlik ödeme

Anlaşma kapsamında Blue Owl Capital, projeye yaklaşık 7 milyar dolar nakit katkı sağlayacak.

Meta ise bu ortaklık sayesinde 3 milyar dolarlık tek seferlik ödeme alacak. Bu hamle, şirketin büyük ölçekli yatırımlarını finanse ederken sermaye esnekliğini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2 gigawatt işlem kapasitesiyle “Hyperion” fark yaratacak

“Hyperion” olarak adlandırılan yeni tesisin, 2 gigawatt’tan fazla işlem gücü sunması planlanıyor.

Bu kapasite, ChatGPT, Google Gemini ve benzeri büyük dil modellerinin eğitimi için gerekli olan yüksek işlem yoğunluğunu karşılamayı hedefliyor.

Meta, veri merkezinin yalnızca kendi platformlarını değil, aynı zamanda gelecekteki yapay zeka araştırma ve üretim altyapısını da destekleyeceğini belirtti.

Yapay zeka yatırımları 400 milyar dolara koşuyor

Morgan Stanley tahminlerine göre, teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ve CoreWeave, yalnızca 2025 yılı içinde yaklaşık 400 milyar dolar tutarında yapay zeka altyapı yatırımı yapacak.

Bu yatırımlar, küresel teknoloji sektöründe “AI veri merkezi yarışı” olarak adlandırılan rekabeti daha da hızlandırıyor.